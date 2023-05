French Open: Jennifer Brady muss Comeback verschieben

Jennifer Brady muss nach einer langwierigen Knieverletzung noch etwas länger auf ihr Comeback warten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 20:53 Uhr

© Getty Images Jennifer Brady wird nicht in Paris aufschlagen

Neuerlicher Rückschlag für Jennifer Brady: Die US-Amerikanerin musste ihre Teilnahme an den French Open in Paris kurz vor der Auslosung am Donnerstag aufgrund einer Fußverletzung absagen. Ursprünglich hatte die 28-Jährige den Plan verfolgt, beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres auf die Tour zurückzukehren.

Ihr bislang letztes Match bestritt Brady 2021 beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati. Seither musste sie wegen einer Knieverletzung pausieren. Die "gute" Nachricht: Die neuerlichen körperlichen Problemen stehen in keinem Zusammenhang mit der langwierigen Knieverletzung. Wann Brady auf die Tour zurückkehren wird, ist unklar.

Brady erreichte bei den US Open 2020 die Vorschlussrunde und stand wenige Monate später im Finale der Australian Open. In diesem musste sich die ehemalige Weltranglisten-13. der Japanerin Naomi Osaka in zwei Sätzen geschlagen geben.