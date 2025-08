Diana Shnaider holt Star-Coach Sascha Bajin in ihr Team

Diana Shnaider setzt ab sofort auf die Dienste des deutschen Star-Trainers Sascha Bajin.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.08.2025, 20:14 Uhr

© Getty Images Diana Shnaider verändert ihr Trainerteam

Diana Shnaider hat sich nach dem WTA-1000-Event in Montreal von ihrem Trainer Carlos Martinez getrennt. “Als das Turnier beendet war, haben wir beschlossen, aufzuhören. Für mich waren einige Dinge nicht so, wie ich sie erwartet hatte”, bestätigte der Spanier, der zuvor unter anderem mit Simona Halep und Clara Tauson gearbeitet hatte, gegenüber Ubitennis.

Shnaider hatte Martinez zu Beginn der diesjährigen Rasensaison in ihr Team geholt und bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier im Londoner Queen's Club das Viertelfinale erreicht. Danach lief es für die Russin allerdings nicht mehr nach Wunsch: So verlor Shnaider in Wimbledon bereits in der zweiten Runde, in Montreal war für sie nach Runde eins Schluss.

Bajin führte Osaka zu großen Erfolgen

Die Suche nach einem Nachfolger für Martinez ist offenbar bereits abgeschlossen. Wie Ubitennis berichtete, wird ab sofort der Deutsche Sascha Bajin als Trainer der Weltranglisten-17. fungieren. Der langjährige Trainingspartner von Serena Williams führte in der Vergangenheit unter anderem Naomi Osaka und Karolina Pliskova zu großen Erfolgen. Zuletzt trainierte er die Kroatin Donna Vekic.

Auf tennisnet-Nachfrage äußerte sich Bajin bislang nicht zum Bericht von Ubitennis. Dass die 21-Jährige auf die Dienste des Deutschen setzen wird, sei laut Martinez allerdings beschlossene Sache: “Ich weiß, dass sie es jetzt mit Sascha versucht." Weitere Details über die bevorstehende Zusammenarbeit liegen aktuell nicht vor.