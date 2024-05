French Open: Jessica Pegula und Matteo Berrettini fehlen in Paris

Jessica Pegula und Matteo Berrettini werden die French Open in Paris verpassen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.05.2024, 11:30 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Jessica Pegula verpasst die French Open

Wenige Stunden vor der Auslosung um 14 Uhr hat Jessica Pegula ihren Start bei den French Open abgesagt. Die Weltranglistenfünfte hatte bereits während der gesamten europäischen Sandplatzsaison verletzt gefehlt und wird nun auch das Highlight in Paris verpassen. Um welche Verletzung es sich genau handelt, ist nicht bekannt.

"Ich bin gerade wieder dabei, normal zu trainieren (ich hatte seit Wochen keine Probleme mehr), aber ich bin bei der Genesung und der Rückkehr zum Spielen auf Nummer sicher gegangen. Hätte ich noch fünf bis sieben Tage Zeit gehabt, wäre ich zu 100 Prozent dabei gewesen", teilte Pegula, die auf Rasen ihr Comeback feiern wird, via Instagram mit.

Diesen Plan verfolgt auch Matteo Berrettini, der seine Teilnahme an den French Open am Donnerstag ebenfalls absagte. Er fühle sich nach seiner krankheitsbedingten Auszeit noch nicht für mehrere Best-of-five-Matches in Folge bereit, so der Wimbledon-Finalist von 2021.