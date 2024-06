ATP Stuttgart live: Jan-Lennard Struff vs. Flavio Cobolli im Liveticker

Jan-Lennard Struff und Flavio Cobolli treffen in der ersten Runde der BOSS Open 2024 in Stuttgart aufeinander. Das Match gibt es um nicht vor 16:30 Uhr im Stream auf ServusTV On und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2024, 19:38 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in der ersten Runde in Stuttgart auf den Italiener Flavio Cobolli

Im letzten Jahr musste sich Jan-Lennard Struff erst im Finale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Stuttgart dem US-Amerikaner Frances Tiafoe geschlagen geben, diesmal möchte der Warsteiner mit Sicherheit auch den letzten Schritt erfolgreich gehen.

Zum Auftakt wartet der Italiener Flavio Cobolli, den Struff bereits zweimal besiegen konnte. 2021 setzte sich der Deutsche in Parma in drei knappen Sätzen durch, 2022 gelang ein klares 6:1, 6:2 in der ersten Runde des ATP-Challengers in Bergamo.

Struff vs. Cobolli im Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Flavio Cobolli gibt es um nicht vor 16:30 Uhr im Livestream bei ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart.