French-Open-Sieg als Ziel? Stefanos Tsitsipas mit vollem Sandplatzprogramm

Die europäische Sandplatzsaison wirft ihren Schatten voraus. Einen besonders dichten Terminkalender hat dabei Stefanos Tsitsipas: Der Grieche will gleich sechs Turniere auf Asche bestreiten.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.02.2020, 02:39 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Der Start in die aktuelle Spielzeit verlief für Stefanos Tsitsipas mehr als nur enttäuschend. Bei den Australian Open verlor der 21-Jährige in der dritten Runde glatt gegen Milos Raonic, auch beim ATP-500-Turnier in Rotterdam scheiterte der Grieche bereits in der zweiten Runde.

Diese Auftritte will Tsitsipas nun offenbar auf der roten Asche ausbessern. Ganze fünf Events wird der Weltranglistensechste im Laufe der europäischen Sandplatzsaison im Vorfeld der French Open spielen. Den Auftakt bildet das ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo. Gleich darauf geht es für Tsitsipas nach Barcelona.

Danach steht für den Griechen das ATP-250-Turnier in Estoril auf dem Programm, ehe Tsitsipas die beiden Masters-1000-Events in Madrid und Rom bestreiten wird. Nach fünf Turnieren in ebenso vielen Wochen wird sich der amtierende ATP-Finals-Sieger danach eine Woche Pause gönnen, bevor die French Open in Paris starten.

In der abgelaufenen Spielzeit präsentierte sich Tsitsipas auf Sand in hervorragender Verfassung. So holte er beispielsweise in Estoril den Turniersieg, in Madrid verlor der 21-Jährige nach einem Sieg über Rafael Nadal erst im Finale gegen Novak Djokovic. Die French Open verliefen für den Griechen hingegen enttäuschend - Tsitsipas musste sich im Achtelfinale in einer packenden Partie Stan Wawrinka geschlagen geben.