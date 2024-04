"Freue mich darauf": Kerbers DTB-Comeback unter schwierigen Vorzeichen

Angelique Kerber feiert in Sao Paulo ihre Rückkehr ins deutsche Tennis-Team. Die Aufgabe vor einem frenetischen Publikum wird anspruchsvoll.

von SID

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 15:52 Uhr

Bevor es im Hexenkessel Ginasio Ibirapuera zur Sache geht, genoss Angelique Kerber beim offiziellen Teamdinner ihre Rückkehr ins DTB-Team. In eleganter Abendgarderobe schwor sich die Auswahl um die dreimalige Grand-Slam-Siegerin für eine knifflige Aufgabe in Sao Paulo gegen Brasilien ein - Kerber soll dabei zum Faktor werden.

Immer eine große Ehre für Kerber

Zwei Jahre nach ihrem letzten Auftritt im Billie Jean King Cup und knapp 14 Monaten nach der Geburt ihrer Tochter Liana hilft die 36-Jährige ab Freitag (23.30 Uhr/Tennis Channel) im Duell um die Qualifikation für die Finalrunde des Teamwettbewerbs in Sevilla. "Ich freue mich darauf, ins Team zurückzukehren und wieder für Deutschland zu spielen. Für mich ist das eine große Ehre", sagte Kerber im Interview mit ihrem Sponsor Porsche.

Die Vorzeichen sind nicht ideal. Nach dem anstrengenden Zwölf-Stunden-Flug, den die frühere Weltranglistenerste etwas später und ohne ihre Tochter antrat, galt es für Kerber, sich schnell zu akklimatisieren. In der brasilianischen Metropole herrschen hochsommerliche Temperaturen, zudem sind die Platzverhältnisse speziell. "Bei temporären Sandplätzen ist es immer schwierig, dass die Qualität sehr gut ist", sagte Kapitän Rainer Schüttler: "Es gibt viele schlechte Ballabsprünge, aber damit müssen beide Teams umgehen."

Guten Erfahrungen mit den Südamerikanerinnen

Schüttler hat neben Kerber auch Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Eva Lys im Aufgebot. Der einstige Australian-Open-Finalist kündigte an, die Spielerinnen aufzustellen, "bei denen wir der Meinung sind, dass sie in dem jeweiligen Matchup die besten Chancen haben." 2020 und im vergangenen Jahr gelang dies. Die Auswahl des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) setzte sich jeweils gegen die Südamerikanerinnen durch.

Die größte Schwierigkeit wird es für Kerber und Co., Beatriz Haddad Maia vor 10.000 erwarteten Fans zu kontrollieren. Die Nummer eins der Brasilianerinnen stand vergangenes Jahr im Halbfinale der French Open und wird mittlerweile an Position 13 der Weltrangliste geführt. Kerber (WTA-333.) muss dagegen erst die Umstellung auf den von ihr nicht wirklich geliebten Sand schaffen.

Familie an erster Stelle

Ihr Ziel ist es, nach dem Mutmacher in Indian Wells weiter Schwung aufzunehmen - mit Blick auf die anstehenden deutschen Turniere unter anderem in Stuttgart und den hochspannenden Sommer inklusive der Olympischen Spiele in Paris. Bislang sei sie trotz durchwachsener Ergebnisse "ganz zufrieden". Es laufe von Tag zu Tag besser.

Druck macht sich die Kielerin nicht mehr. "Diese Zeit ist vorbei", sagte Kerber, die stets betont, dass die Familie an erster Stelle steht: "Da gibt es eine kleine Person in meinem Leben, die ist viel wichtiger als Tennis. Das macht es einfacher, geduldig zu sein."