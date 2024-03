Gael Monfils: "Das Feuer ist immer noch da"

Seit 20 Jahren auf der Profitour und zum Glück immer noch nicht genug. Gael Monfils hat schon oft genug bewiesen, dass er ein Ausnahmetalent ist. Nun will der 37-jährige noch weiter angreifen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 23.03.2024, 15:51 Uhr

© Getty Images

An den Ruhestand ist also bei dem Franzosen noch nicht zu denken. Im Gegenteil: Monfils will auf jeden Fall weiter Tennis spielen und sein Ranking verbessern. Und der 37-jährige ist auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Erst im Oktober letzten Jahres gewann er seinen 12. ATP-Titel in Stockholm, nahm vor zwei Wochen den Weltranglistenachten Hurkacz in Indian Wells aus dem Turnier und gewann gestern die erste Runde der Miami Open. Der Show-Man Monfils fand in den letzten Monaten wieder in seine alte Form zurück und ist so schnell wie eh und je. Er jagt einen Ball nach dem anderen und schlägt einige der unglaublichsten Schläge, die man auf dem Tennisplatz je gesehen hat.

"Ich habe das Gefühl, dass mein Spiel ein bisschen stärker wird. Ich habe das Gefühl, dass mein tägliches Niveau steigt. Meine Bewegungen sind besser, ich gehe mehr auf meine Schläge ein. Alle um mich herum sagen mir, dass ich noch jung bin, also kann ich pushen. Ehrlich gesagt, ich vertraue ihnen. Ich sehe, dass ich mich auf dem Platz recht schnell bewege, und damit bin ich zufrieden" sagte Monfils.

Monfils und seine einzigartigen Schläge

Manchmal schaut er in die entgegengesetzte Richtung, wenn er den Ball trifft, manchmal fliegt er durch die Luft. Der 37-jährige Franzose hat ein großes Repertoire an einzigartigen Schlägen, die wie er verrrät, nie geplant, sondern immer aus dem Instinkt heraus passieren. "Es ist unmöglich zu planen, es ist einfach natürlich", erklärte Monfils nach seinem Sieg über Lajovic in Miami. "Manchmal fühle ich mich viel wohler, wenn ich springe oder rutsche oder was auch immer. Sogar mit dem No-Look, manchmal denken die Leute, dass der No-Look sogar einfacher für mich ist."

Als nächstes trifft Monfils, der momentan auf Position 47 der Weltrangliste platziert ist, auf den Australier Jordan Thompson. Thompson ist in dem Masters-Turnier an 33 gesetzt und hatte in der ersten Runde ein Walk-Over.

