Gallery: Das sind die noch aktiven Hall-of-Fame-Kandidatinnen

Wer schafft es aus der aktuell noch aktiven Generation der Spielerinnen auf der WTA-Tour in die International Tennis Hall of Fame? Bei Venus und Serena Williams gibt es keine Zweifel. Aber sonst?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 17:02 Uhr

© Getty Images Yo. Keine weiteren Fragen bei Venus und Serena. Nur eine: Wir die Warteperiode ausgesetzt?

Der Einzug in die Hall of Fame mag in anderen, vor allem US-amerikanischen Sportarten einen größeren Stellenwerten als im Tennis haben. Wenn die Ruhmeshalle in Newport aber ruft, dann wird sich keine Spielerin auf der WTA-Tour taub stellen. Aus der aktuell aktiven Generation darf man bei zwei Legenden getrost schon jetzt den Haken dran machen: Venus und Serena Williams, gemeinsam alleine 30 Majors im Einzel schwer. Die einzige Frage bei den Sisters ist lediglich, ob die fünfjährige Warteperiode nach Karriere-Ende nicht gekappt werden sollte.

Dahinter aber ist die Lage nicht ganz so übersichtlich. Weshalb wir auch der deutschen Nummer eins eine sehr solide Chance geben. Und jener Spielerin, die sich zuletzt in New York City ihren dritten Grand-Slam-Titel geholt hat.

