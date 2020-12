Gallery: Diese acht Frauen werden 2021 das WTA-Finale erreichen

Wir lehnen uns mal ganz weit aus dem Fenster - und prognostizieren schon jetzt die Teilnehmerinnen an den WTA Finals 2021. Wo auch immer diese stattfinden werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.12.2020, 17:32 Uhr

© Getty Images Wenn Naomi Osaka fit ist und Lust auf Tennis hat, kann sie niemand aufhalten. Unser Tipp: jetzt schon Favoritin.

Nein, die Frauen hatten 2020 nicht die Möglichkeit, ihre acht besten Spielerinnen des Jahres in einem Saisonfinale noch einmal um den letzten großen Titel zu spielen. Eine Austragung in Shenzhen war unmöglich, Ersatzort war keiner aufzutreiben. Als große Tennisoptimisten gehen wir aber natürlich davon aus, dass in dieser Saison der Spielbetrieb wieder in geordnetere Bahnen kommt. Wer könnte es dann zum Jahresend-Finale schaffen? Wir hätten acht Vorschläge plus eine Zusatzoption.