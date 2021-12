Gallery: Urlaubsgrüße von den WTA-Stars

Sommer, Sonne, Kaktus: Die Tennisdamen hatten sich ihren Urlaub redlich verdient - wir haben uns mal umgeschaut, was in 2021 angesagt war.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.12.2021, 13:57 Uhr

Natürlich ganz oben auf der Beliebtheitsskala des Tennisdamen: der gute alte Strandurlaub. Mit doch interessanten Erkenntnissen. Als da wären: die übliche Tennisspielerinnenbräune, die man in der Off-Season zumindest etwas angleichen kann an die Strandbräune von Normalsterblichen - siege Aryna Sabalenka. Oder auch die Tatsache, dass man im Wasser nicht nur schwimmen, tauchen, schnorcheln oder segeln kann - sondern offenbar auch reiten (wenn das Pferdchen mitspielt) - siehe Garbine Muguruza.

Generell sind die Damen den Herren in Sachen Urlaub ja meist einige Wochen voraus, der Davis Cup hat die Männer noch beschäftigt. Was der Urlaub bei den Jungs bringt? Schauen wir uns noch an.

Jetzt aber: Ladys first!

Emma Raducanu im ersten Urlaub seit sieben Jahren, wie sie mitteilte – verbunden mit großer Vorfreude auf die Pre-Saison! Aryna Sabalenka mit Grüßen an ihre Fans: „Genießt meine Tennisbräune.“ Antwort Elise Mertens: „Tennisbräune ist die beste.“ Anett Kontaveit war zuletzt viel unterwegs, weil sehr erfolgreich. Zu Hause dann: "Zurück bei meinen üblichen Aufgaben als Pflanzen-Mama." Daria Kasatkina mit ihrem traditionallen Saison-Fazit: "2021, du warst gut", schrieb sie, "vor allem die letzten Wochen." Garbine Muguruza mit besten Grüßen aus Anguilla… ... zu Fuß, zu Wasser, zu Pferd. Karolina Pliskova geizt bekanntermaßen auch nicht mit Urlaubszeit am Strand… ... diesmal war aber auch Wandern im Hochgebirge angesagt. Naomi Osaka hat in Griechenland die Seele baumeln lassen. Und ihre Haare gleich mit. Ons Jabeur hat sich daheim in Tunesien verweilt - Streching am Strand hat auch seinen Charme! Große Palme, kleine Paula Badosa. Petra Kvitova: Hawaii habe schon immer ganz oben auf ihrer Reiseliste gestanden - nach dem Saisonende in Indian Wells war die Sache klar!