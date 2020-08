Garbine Muguruza sagt "Cincy" ab - und hofft auf US Open

Die zweifache Majorsiegerin Garbine Muguruza ist bei den Western & Southern Open nicht am Start - für die US Open hegt sie indes noch Hoffnung.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2020, 13:28 Uhr

© Getty Images Garbine Muguruza

Die Weltranglisten-16. erklärte auf Twitter, dass sie noch an Problemen am linken Fußgelenk laboriere, dem Rat ihres medizinischen Teams folgend werde sie somit für die Western & Southern Open (das "Cincinnati"-Turnier in New York) absagen.

Sie hoffe aber, dass sich die Sache bessert und sie an den US Open teilnehmen könne. "Ich will zurück auf die Tour, und ich will es in New York."

Muguruza hatte 2020 mit dem Erreichen des Endspiels bei den Australian Open einen starken Saisonstart hingelegt. Sie hatte dort gegen Sofia Kenin verloren.