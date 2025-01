„Geld, Mädchen, Casinos!“ - Daniil Medvedev schon wieder in Topform

Daniil Medvedev hat nach seinem Erstrunden-Erfolg bei den Australian Open 2025 mal wieder im Postgame-Interview brilliert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.01.2025, 10:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniil Medvedev nach seinem Erstrunden-Sieg bei den Australian Open 2025

Über den ästhetischen Mehrwert des Tennisspiels von Daniil Medvedev gibt es mindestens zwei Meinungen. Wenn es um den Unterhaltungswert der Interviews nach einem Match geht, führt der Russe aber ganz klar die Weltrangliste an. Vermutlich in allen bekannten Sportarten.

Unvergessen seine Einlassungen über einen Fan bei den US Open vor ein paar Jahren, der sich mit koitualen Lauten von der Tribüne her bemerkbar gemacht hatte. Oder seine Erklärung gegenüber Jim Courier bei den Australian Open, warum er beim Return so weit hinter der Grundlinie steht.

Medvedev nun gegen Tien

Nach dem Fünf-Satz-Erfolg gegen den Thailänder Kasidit Samrej zeigte sich Medvedev mal wieder von seiner verbal besten Seite. Wenn sein Gegner so spiele wie heute, dann stünden ihm viele Dinge offen. Ganz konkret: „Sein Leben könnte toll sein: Geld, Mädchen, Casinos!“ Was fast das Motto von Daniil Medvedev ist: Schließlich lebt er in Monte-Carlo, was Geld voraussetzt und ein legendäres Casino mit sich bringt.

Wie hoch die Einsätze in Runde zwei der Australian Open sind, wird sich am Donnerstag weisen. Dann geht es gegen den amerikanischen Youngster Learner Tien, der wie Medvedev einen Fünf-Satz-Kampf hinter sich hat. Ganz grundsätzlich ist die Ausgangslage für den US-Open-Champion von 2021 ja nicht schlecht: Denn im Viertelfinale hätte er mit Taylor Fritz den potenziell sicher einfachsten Gegner gezogen. Danach würde natürlich Jannik Sinner warten. Und der spielt wirklich in jedem Match so, dass sein Leben toll ist.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne