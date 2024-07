General Open 2024: Der interwetten-Favoriten-Check für Kitzbühel

In Kitzbühel findet mit den Generali Open ein absolutes Traditionsturnier statt. Wer die besten Chancen beim ATP-250-Turnier hat und was die Faszination Kitzbühel ausmacht, erfahrt ihr im Favoriten-Check von interwetten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 11:53 Uhr

© GEPA Pictures Das Siegerbild der Generali Open 2023: Finalist Dominic Thiem mit Champion Sebastian Baez

Top-Wettquoten für Berrettini und Tabilo

Trotz der kurzfristigen Absage des zweifachen French-Open-Finalisten Casper Ruud glänzt das Turnier von Kitzbühel mit einem starken Teilnehmerfeld. Neben Vorjahressieger Sebastian Baez (Wettquote: 6.50) haben mit Matteo Berrettini (Wettquote: 4.80) und Alejandro Tabilo (Wettquote: 6.00) zwei weitere Spieler für das Turnier genannt, die in dieser Saison schon sehr erfolgreich waren.

Der Römer Matteo Berrettini hat in Wimbledon beim knapp verlorenen Duell mit seinem Landsmann Jannik Sinner gezeigt, dass er es auch nach zahlreichen Verletzungspausen mit den besten Spielern der Welt aufnehmen kann. Dass die Sandplatzform ebenfalls passt, konnte der 28-Jährige zuletzt in Gstaad eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Viertelfinale eliminierte er Felix Auger-Aliassime, im Semifinale Stefanos Tsitsipas und im Endspiel setzte er sich souverän gegen den Franzosen Quentin Halys durch. Kann der 1,96 Meter große Modellathlet nach seinen Titeln von Marrakesch und Gstaad auch in Kitzbühel triumphieren?

Ein weiterer heißer Kandidat kommt aus Chile. Alejandro Tabilo spielt eine starke Saison und will nach seinen Turniersiegen in Auckland und Mallorca auch in Kitzbühel um den Titel mitspielen. Weit vorne sehen unsere Buchmacher auch Sebastian Baez, der sich auf diesem Belag besonders wohl fühlt und seinen Vorjahressieg wiederholen möchte.

Erweiterter Favoritenkreis in Kitzbühel

Zu den gefährlichen Außenseitern zählen der Argentinier Tomas Martin Etcheverry (Wettquote: 8.00), Sandplatz-Spezialist Pedro Martinez (Wettquote: 17.00) und Bastad-Gewinner Nuno Borges (Wettquote: 17.00). Letzterer holte vergangenen Sonntag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour und schlug im Finale den großen Rafael Nadal. Kann der 27-jährige Portugiese seine Form in die Alpenrepublik mitnehmen und auch in Kitzbühel groß aufspielen?

Österreicher bei den Generali Open

Die österreichische Nummer eins, Sebastian Ofner (Wettquote: 29.00), wird in der Gamsstadt ebenso mit dabei sein wie Dominic Thiem (Wettquote: 35.00). Für den Lichtenwörther ist es der letzte Auftritt beim Sandplatzturnier in Kitzbühel. Beste Erinnerungen hat er an 2019, als er sich seinen Traum vom Heimsieg erfüllen und gegen den Spanier Albert Ramos in zwei Sätzen triumphieren konnte. Kann Thiem bei seinem letzten Start in Kitzbühel überzeugen und wie ergeht es den anderen rot-weiß-roten Teilnehmern Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Lukas Neumayer?

Deutsche bei den Generali Open

Für Deutschland gehen Daniel Altmaier (Wettquote: 35.00) und Yannick Hanfmann (Wettquote: 35.00) ins Rennen. Der 25-jährige Altmaier trifft am Dienstag auf den Franzosen Hugo Gaston (Wettquote: 35.00). Der in Karlsruhe geborene Hanfmann muss bereits am Montag gegen den Spanier Jaume Munar (Wettquote: 17.00) ins Geschehen eingreifen. Können beide deutschen Spieler Runde eins überstehen?