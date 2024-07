Generali Open 2024: Wenig Leder, viel Spannung, volle Ränge - die Kitzbühel-Bilanz

Es waren mal wieder wunderbare Tage für die Tennisfans bei den Generali Open 2024. Mit den „richtigen“ Siegern.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.07.2024, 07:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Matteo Berrettini hat zehn Siege in Folge gefeiert

- Die „Ausverkauft“-Schilder könnten in Kitzbühel ziemlich albgenudelt sein. Denn spätestens ab Dienstag waren keine Tickets mehr zu bekommen. Das mag in erster Linie Dominic Thiem geschuldet gewesen sein. Aber die Begeisterung der österreichischen Fans lässt fast erwarten, dass sich daran in den kommenden Jahren wenig ändern wird.

- Die Olympischen Spiele sind ja so ein bisschen wie ein dunkler Schatten über den Generali open gehangen. Casper Ruud, die etatmäßige Nummer eins, hat es gleich vorgezogen, aus Basta ohne Umweg über Kitzbühel nach Paris zu fliegen. Sebastian Baez hat sich gegen Hugo Gaston redlich bemüht - und fast irrtümlich einen seiner beiden Matchbälle zum Halbfinale verwertet. Dass es auch anders geht, hat man übrigens in Umag gesehen: Da hat Lorenzo Musetti sich bis ins Finale am Samstagabend gespielt. Mit der Aussicht, einen Tag später in Paris gegen Gael Monfils antreten zu müssen.

- Was im Einzel an den letzten beiden Tagen an Spannung vermisst wurde, haben die Doppel locker wettgemacht. Constantin Frantzen und Hendrick Jebens haben sich in die Herzen der Fans gespielt - mussten im Finale aber doch ein Auswärtsspiel bestreiten. Denn die Zuschauer hatten sich hinter Lokalmatador Alexander Erler und dessen Partner Andreas Mies versammelt.

- Wer länger nicht in Kitzbühel war, durfte feststellen, dass ein Re-Branding der Marlke Kitzbühel stattfindet. Gut informierte Kollegen berichten, dass die Lizenz zur Verwendung der fast klassischen Gams ausgelaufen sei. Nun muss ein neuer Font her. Und eine neue Gams. Matteo Berrettini hat seine Siegertrophäe in genau dieser Form erhalten. Und sich fast einen Bruch gehoben.

- Die Lederhosen-Bilanz fällt dagegen enttäuschend aus: Lediglich am allerersten Tag der Qualifikation ist Turnierdirektor Alex Antonitsch im kurzen Teil eingelaufen. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass der alljährliche Jahrmarkt durch die Vorverlegung des Kitzbühler Turniers nicht mehr zusammenfallen.