Generali Open 2025: Bublik stürmt zu Titel in Kitzbühel!

Alexander Bublik hat mit einem 6:4 und 6:3 gegen Arthur Cazaux den Titel bei den Generali Open 2025 in Kitzbühel geholt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 26.07.2025, 16:26 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Bublik hat auch in Kitzbühel zugeschlagen

Die Nummer eins steht auch am Ende der Generali Open 2025 ganz oben: Denn Alexander Bublik zeigte im Endspiel des Sommerklassikers in Kitzbühel gegen Arthur Cazaux eine konzentrierte und starke Leistung, besiegte den Franzosen in dessen ersten Finale auf ATP-Ebene mit 6:4 und 6:3.

Für Bublik war es der zweite Titel innerhalb von sechs Tagen: Am vergangenen Sonntag hatte er in Gstaad triumphiert. Eben dort hatte Alexander Bublik im Halbfinale auch schon gegen Arthur Cazaux gewonnen. Hintereinander in den Schweizer und den Tiroler Alpen zu gewinnen, das war zuletzt im vergangenen Jahr Matteo Berrettini gelungen.

Bublik verzichtet auf Start in Toronto

Im Kitzbühel-Finale leistete sich Bublik nach dem gewonnenen ersten Satz einen kleinen Durchhänger, glich ein frühes Break von Cazaux im zweiten Satz aber umgehend aus. Danach dominierte der nunmehr siebenmalige Tour-Champion vor allem mit seiner Vorhand. Und streute zwischendurch immer wieder hauchzarte Stopps ein. Die 84 Minuten Spielzeit gefielen auch dem Wettergott - denn unmittelbar nach der Siegerehrung setzte strömender Regen ein.

Nach diesem Doppelschlag hat sich Alexander Bublik nun eine kleine Pause verdient: Für das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto hat er seine Nennung jedenfalls zurückgezogen.

Im Doppel vereitelten Petr Nouza und Patrik Rikl einen Heimsieg von Joel Schwärzler und Neil Oberleitner. Die beiden Tschechen gewannen mit 1:6, 7:6 (2) und 10:5.

