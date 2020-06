Generali Austrian Open: Thiem und Novak gewinnen, Ofner enttäuscht

Dominic Thiem und Dennis Novak sind erfolgreich in die Finalphase der Generali Austrian Pro Series gestartet. Sebastian Ofner, der in der zweiten Gruppenphase Thiem geschlagen hatte, musste sich dagegen geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 17:56 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist zurück in der Südstadt

Am Montag erst war Dominic Thiem aus Belgrad von der ersten Station der Adria Tour zurückgekehrt, wo neben einem Fußballmatch am Freitag und insgesamt dreieinhalb (Damir Dzumhur musste früh aufgeben) Partien, wenn auch im Fast-4-Modus, auch einige gesellschaftliche Aufgaben erledigen musste. Dass der aktuellen Nummer drei der Welt ein wenig die Spritzigkeit fehlte, war da nur allzu verständlich. Alexander Erler wusste dies gut zu nutzen, schaffte im ersten Satz das Break zum 5:3. Und servierte mit etwas Mühe aus.

Gleich zu Beginn von Durchgang zwei ging Thiem mit 2:0 in Führung, das erste Break des Favoriten im Match. Thiem verpasste zwar zwei weitere Chancen bei Aufschlag Erler zum 5:1, stellte mit dem 6:2 wenige Augenblicke später den Satzgleichstand her. Und der Favorit ließ nun nicht mehr locker, zig auch in der Entscheidung schnell auf 3:0 davon. Und gewann auch diesen Satz mit 6:2.

Thiem am Mittwoch gegen Neumayer

Dennis Novak hatte zuvor Nachwuchsmann Lukas Neumayer mit 6:3 und 6:4 besiegt. Neumayer wird am Mittwoch der nächste Gegner von Thiem sein (ab 16 Uhr, live im Livestream bei ServusTV und bei tennisnet, und bei uns im Liveticker).

Im ersten Match der Gruppe B gewann David Pichler gegen Sebastian Ofner mit 7:6 (4), 7:6 (3). Diese Gruppe wird ergänzt von Routinier Jürgen Melzer und Lenny Hampel, die in der letzten Partie am Dienstag aufeinander trafen.