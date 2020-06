Generali Austrian Pro Series Live: Dominic Thiem vs. Jurj Rodionov im Livestream und Liveticker

... so ganz nebenbei als Spielerbeschaffer für "Thiem´s 7" vom 07. bis zum 11. Juli in Kitzbühel: Monfils, Berrettini, Khachanov, Rublev, Coric und Novak sind schon am Start. Vielleicht geht Dominic ja ganz steil und holt den anderen Novak auch noch.