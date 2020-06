tennisnet.com › Austrian Pro Series

Generali Austrian Pro Series: Verhagelter Mittwoch - Thiem und Co. können nicht spielen

Keine Matches bei den Generali Austrian Pro Series am Mittwoch: Nachdem die Vormittagspartien bereits abgesagt werden mussten, machten drei Hagelstürme am Nachmittag auch den ersten Auftritt von Dominic Thiem in der zweiten Gruppenphase unmöglich.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.06.2020, 17:17 Uhr

© GEPA Pictures Nix zu machen, als der Hagel kam - Tennis erst wieder am Donnerstag

Die Vorhersagen der ZAMG waren schon für die ersten Matches des Tages, die ab 10 Uhr hätten starten sollen, nicht prickelnd. So richtig rund ging es wettermäßig aber Mitte des Nachmittags. "Zweimal Weltuntergang", so beschrieb Veranstalter Alexander Antonitsch die Situation kurz vor 16 Uhr. Eben dann hätte Dominic Thiem gegen Jurij Rodionov das erste Spiel der zweiten Gruppenphase bestreiten sollen. Nachdem der Hagel aber noch ein drittes Mal über das Bundesleistungszentrum Südtstadt hereinbrach, war an Live-Tennis am Mittwoch nicht mehr zu denken.

Der Spielplan für den morgigen Donnerstag sieht nun sechs Matches vor, beginnend um 09:00 Uhr.