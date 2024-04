Ons Jabeur: Mit der Energie des dritten Babys!

Ons Jabeur hat zumindest einmal für das WTA-Tour-1000-Turnier in Madrid Fernando Verdasco in ihrer Box. Eine interessante Kombination.

© Getty Images Ons Jabeur hatte zum Auftakt in Madrid hart zu kämpfen

Madrid ist keine schlechte Location für Uns Jabeur, hier hat die Tunesierin 2022 den Titel geholt. Geht es nach dem Gesetz der Serie, sollte sie in diesem Jahr wieder dran sein. Denn 2021 und im Vorjahr hat ja Aryna Sabalenka reüssiert. „Ich genieße es, hier zu spielen“, erklärte Jabeur nach ihrem mühevollen Auftakterfolg gegen Anna Karolina Schmiedlova. „Besonders, wenn ich meinen Rhythmus finde, weil ich spüre, dass mir die kleine Höhenlage wirklich hilft.“

Getestet wird dieser Rhythmus schon heute gegen Leila Fernandez. Und in der Box von Uns Jabeur ist erneut Fernando Verdasco zu erwarten. Der weiß natürlich, wie es sich auf Sand erfolgreich spielt. Was auch ein Grund ist, warum Jabeur ihn mit ins Team geholt hat. „Ich versuche, diese spanische Mentalität auf Sand zu bekommen, offensichtlich hilft das.“

Zu Verdasco besteht offenbar auch ein guter persönlicher Draht. „Wir sind gute Freunde und er hat gerade das dritte Baby bekommen. Wir haben also die Energie eines neuen Babys! Es ist nett, dass er dabei ist. Ch war immer ein Fan von ihm als Spieler, aber auch als Person, weil er so eine unglaubliche Energie hat. Er hilft mir in dieser Woche, hoffentlich können wir noch mehrere Matches gemeinsam bestreiten.“

