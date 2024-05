ATP Masters Rom: Novak Djokovic wähnt sich auf einem "guten Weg"

Novak Djokovic sieht sich für die French Open in Paris gut gerüstet.

von SID

zuletzt bearbeitet: 09.05.2024, 12:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic kehrt in Rom zurück

Novak Djokovic ist trotz seiner bislang enttäuschenden Tennissaison zuversichtlich, bei den French Open in Paris um den Titel spielen zu können. "Ich bin auf einem guten Weg, in Roland Garros in Bestform zu sein", sagte der Weltranglistenerste aus Serbien, der in diesem Jahr noch auf einen Turniersieg auf der ATP-Tour wartet.

Schon beim Masters in Rom hofft Djokovic, "besser als zuletzt in Monte Carlo" zu spielen. Im Foro Italico trifft der sechsmalige Champion nach einem Freilos in Runde eins auf den Franzosen Corentin Moutet oder den Russen Roman Safiullin.

Djokovics großes Ziel ist der Sieg beim olympischen Tennisturnier, das wie die French Open im Stade Roland Garros stattfindet. Die Goldmedaille fehlt dem Rekordjäger noch in seiner Sammlung. "Ich bin zufrieden mit dem Verlauf der vergangenen 14 Tage im Hinblick auf Roland Garros, Wimbledon und die Olympischen Spiele", sagte er.

Vier Turniere hat Djokovic in diesem Jahr erst absolviert, auf ein Finale wartet der 24-malige Grand-Slam-Champion noch. In Monte Carlo flog er zum Auftakt der Sandsaison im Halbfinale raus, danach verzichtete er auf einen Start beim Masters in Madrid. Die French Open beginnen am 26. Mai, wenige Tage nach Djokovics 37. Geburtstag.

Hier das Einzel-Tableau in Rom