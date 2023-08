Generali Open 2023: Argentinien vor! Etcheverry und Baez erste Halbfinalisten

Mit Tomas Martin Etcheverry und Sebastian Baez haben sich zwei Argentinier als erste Spieler für das Halbfinale bei den Generali Open in Kitzbühel 2023 qualifiziert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 16:09 Uhr

© Generali Open Kitzbühel / Andreas Scheuber Tomas Martin Etcheverry am Donnerstag In Kitzbühel

Der Turnierfavorit hatte hart zu kämpfen - und setzte sich am Ende doch noch durch: Tomas Martin Etcheverry, in Kitzbühel 2023 an Position eins gesetzt, vergab im ersten Satz gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan zwar mehrere Satzbälle, gewann schließlich aber mit 6:7 (), 6:3 und 6:4. Damit steht eines schon fest: Bei den Generali Open wird es in diesem Jahr mindestens einen argentinischen Finalisten geben.

Denn der zweite Mann in der Vorschlussrunde ist Sebastian Baez, der die erste Partie des Tages auf dem Center Court im Kitzbüheler Tennis Club gegen Alex Molcan mit 6:4 und 6:3 gewann. Molcan war gestern gegen Sebastian Ofner nach einem 4:6, 0:5, 15:40-Rückstand zurückgekommen. Solche Kunststücke ließ Baez im Viertelfinale nicht zu.

Thiem im letzten Match des Tages gegen Rinderknech

Auch in der unteren Tableau-Hälfte könnte es einen Mann aus Argentinien unter die letzten vier in Kitzbühel schaffen. denn Pedro Chachin trifft im dritten Viertelfinale auf den Finalisten von Hamburg am vergangenen Sonntag, den Serben Laslo Djere. Cahin selbst hst vor knapp zwei Wochen den Titel in Gstaad geholt.

Den Abschluss der Einzelpartien gestaltet dann noch Dominic Thiem gegen den Franzosen Arthur Rinderknech.

