Interwetten wird exklusiver Premium-Partner der ATP-Klassiker in Kitzbühel und Stuttgart!

Super Nachrichten für zwei der beliebtesten Turniere auf der Tennistour! Sportwettenanbieter Interwetten stellt sich im Tennissport neu auf und schließt zwei langfristige Sponsorings als Premium-Partner der BOSS Open in Stuttgart (ATP 250) sowie den in Kitzbühel GENERALI Open (ATP 250) ab.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.10.2023, 12:06 Uhr

Als offizieller und exklusiver Sportwetten-Partner dieser beiden hochkarätigen Turniere festigt Interwetten seine Position als starker Partner des Tennissports und unterstreicht zudem seine Ambitionen, den Tennissport langjährig zu unterstützen. Als authentischer Entertainment-Garant schafft man zusätzlich für die KundInnen weitere emotionale Markenerlebnisse und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Die Sponsoringpakete beinhalten umfangreiche Marketingrechte mit einer Vielzahl an Branding- und Aktivierungsmaßnahmen rund um die beiden Turniere. Dazu zählen unter anderem aufmerksamkeitsstarke TV-Präsenzen auf den LED-Werbebanden sowie permanente On-Court Sichtbarkeiten am Spielfeld. Hinzu kommt ein umfangreiches Incentive & Hospitality Paket.

Edwin Weindorfer (CEO, emotion group – Vermarkter der BOSS Open in Stuttgart) „„Die BOSS OPEN 2024 gehen mit hervorragenden News an den Start. Wir freuen uns sehr, dass wir Interwetten als Premium Partner gewinnen und eine mehrjährige Zusammenarbeit mit dem renommierten Sportwetten-Anbieter abschließen konnten. Mit Interwetten ist nun ein weiterer starker Partner des Tennissports beim ATP-Klassiker in Stuttgart mit an Bord. Das Turnier am Weissenhof eröffnet Anfang Juni die attraktive Rasensaison, die mit dem Grand-Slam-Highlight in Wimbledon ihren Höhepunkt erlebt.“

Alex Antonitsch, Turnierdirektor des Generali Open Kitzbühel: „Interwetten ist einer der Pioniere der seriösen Sportwette in Österreich und zeichnete sich bereits in der Vergangenheit als erstklassiger Partner des Generali Open in Kitzbühel aus! Entsprechend groß ist die Freude, unseren langjährigen Wegbegleiter wieder als Premium-Partner in Kitzbühel begrüßen zu dürfen.“

Wolfgang Fabian, Gründer und Eigentümer von Interwetten: ,,Als Unternehmen mit mehr als 30 Jahren Tradition setzen wir sportartübergreifend auf langfristig ausgelegte Partnerschaften im Spitzensport. Wir sind enorm stolz, mit den BOSS Open in Stuttgart und den Generali Open in Kitzbühel zwei weitere Partnerschaften im Premium Sportbereich geschlossen zu haben und dadurch sowohl in Deutschland als auch in Österreich bei hochklassigen ATP-Turnieren mit an Board zu sein.”

Interwetten ist einer der international führenden Sportwettenanbieter im deutschsprachigen Raum und bietet Fans packendes Online-Entertainment mit Sportwetten für mehr als 70 Sportarten auf www.interwetten.com sowie die Interwetten-App, verfügbar für alle gängigen Endgeräte und Devices. Interwetten investiert intensiv in die stetige Weiterentwicklung von Technologien, die das Wetterlebnis besser und die Sportwette sicherer machen und legt dabei allerhöchsten Wert auf Spielerschutz. Interwetten ist seit 2005 von der Malta Gaming Authority (MGA) und seit 2020 auch in Deutschland lizenziert. In Griechenland, Spanien, Irland und Schweden hat Interwetten ebenfalls Lizenzierungsverfahren erfolgreich durchlaufen.

Im Bereich des Spieler- und Konsumentenschutzes verpflichtet sich Interwetten seit jeher auf allen Domains den höchsten Standards.