Generali Open 2024: Limitierte Ticketaktion zum Verkaufsstart

Wer für Weihnachten noch keine Geschenke hat: Wie wäre es denn mit Tickets für die Generali Open 2024? Da gibt es aktuell eine attraktive Aktion.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 14:31 Uhr

© GEPA Pictures Tickets für die Generali Open 2024 kann man sich gar nicht früh geung sichern

Vom 20. bis zum 27. Juli 2024 wird die Tennis-Weltklasse wieder bei den Generali Open in Kitzbühel aufschlagen. Und wer dabei sein möchte, sollte schnell zuschalgen: Denn zum Verkaufsstart gibt aktuell eine Rabattaktion - nömlich 20 Prozent Ermäßigung auf alle Tickets der Kategorie B (hier geht´s zum Ticketshop).

In der diesjährigen Ausgabe wusste ja Dominic Thiem die Fans mit seinem Einzug ins Endspiel zu begeistern, auch wenn es dann im Finale gegen Sebastian Baez nicht ganz zur Wiederholung des Triumphes von 2019 gereicht hat.

Nachdem unmittelbar nach dem Sommer-Highlight in Kitzbühel die Olympischen Spiele in Paris anstehen, dürfen die Fans durchaus damit spekulieren, dass sich einige Superstars den letzten Schliff auf Sand für den Kampf um Edelmetall holen werden. So wie 1992, als Pete Sampras und Jim Courier am Kapsfeld angetreten sind.