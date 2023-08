Generali Open 2023: Dominic Thiem will den Seriensieger stoppen

Arthur Rinderknech kann mit viel Selbstvertrauen in das Match gegen Dominic Thiem bei den Generali Open 2023 gehen (ab ca. 16:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Ticker). Aber der Österreicher hat sich ebenfalls Mut angespielt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.08.2023, 21:58 Uhr

© Generali Open / Alex Scheuber Dominic Thiem trifft heute auf Arthur Rinderknech

Man kann Dominic Thiem wirklich keinen Vorwurf machen, dass er nach seinem Einzug ins Viertelfinale bei den Generali Open nicht genau wusste, auf welcher Höhe der Schweizer Ort Zug sich befindet (laut diesem verrückten Internetz sind es exakt 425 Meter über dem Meeresspiegel). Was Thiem aber sehr wohl auf dem Zettel hatte: Dass sein heutiger Viertelfinal-Gegner in Kitzbühel, Arthur Rinderknech, dort in der vergangenen Woche ein gut besetztes ATP-Challenger-Turnier gewonnen hat. Sieben Siege in Folge, das wusste Dominic Thiem schon unmittelbar nach seinem eigenen Match.

Ansonsten war die Informationsdichte über Rinderknech noch nicht besonders hoch, Thiem vermutet aber richtigerweise einen Mann mit viel Selbstvertrauen und einem guten Aufschlag. Was gewissermaßen ja auch für Zhizhen Zhang gegolten, der vergangene Woche in Hamburg bis ins Halbfinale vorgestoßen war. Und der im ersten Satz des Matches gegen Thiem ziemlich schnell Tatsachen schaffte.

Thiem lässt neue Saiten aufziehen

Aber: „Manchmal ist es besser, einen Satz schnell zu verlieren“, referierte Thiem also in seiner Pressekonferenz. Besser also ein 1:6 als ein 5:7 - so werden wenigstens Kräfte gespart. Problematisch war an den knapp 22 Minuten, die sich Zhang und Thiem für Durchgang eins Zeit nehmen, lediglich der Umstand, dass der Bespannungsservice kaum mit der Neujustierung von Thiems Spielgerät nachkam:

Im Gegensatz zum Match gegen Facundo Bagnis musste Dominic Thiem gegen Zhizhen Zhang andere Saiten aufziehen. Und zwar härter gespannte.

Ob die Bälle heute im vierten Match nach 11 Uhr (live bei ServusTV und in unserem Ticker) auch so fliegen werden wie am Mittwochnachmittag vor vollen Tribünen auf dem Center Court in Kitzbühel? Die Wetterprognose hat sich jedenfalls von durchgehend bescheiden auf doch immerhin vorsichtig trocken verbessert.

Rinderknech wartet noch auf den Durchbruch

Mit Arthur Rinderknech bekommt Dominic Thiem die aktuelle Nummer 67 der ATP-Weltrangliste vorgesetzt. Der 28-Jährige macht sich immer wieder auf der Challenger-Tour um Siege verdient - siehe Zug - der ganz große Durchbruch auf der höheren Ebene ist Rinderknech aber noch nicht gelungen. Geht es nach den österreichischen Tennisfans, kann dieser Durchbruch gerne auch noch eine weitere Woche auf sich warten lassen.

