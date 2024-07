Generali Open 2024: Feuer und Feuer ergibt ein Feuerwerk

Das Zufallsduo Alexander Erler und Andreas Mies hat mit dem Run zum Titel bei den Generali Open 2024 nicht nur das Publikum begeistert - sondern auch sich selbst.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 18:26 Uhr

© GEPA Pictures Na, das hat ja ziemlich prächtig geklappt zwischen Alexander Erler und Andreas Mies

Nein, es ist bislang noch nicht so oft vorgekommen, dass Andreas Mies sich einen Partner geangelt hat, der noch mehr Emotionen auf den Platz bring als er selbst. In Alexander Erler hat Mies zumindest für die Woche in Kitzbühel in Sachen Energie seinen Meister gefunden. „Wir sind wie Feuer und Feuer“, erklärte der Kölner in der Pressekonferenz nach dem 6:3, 3:6 und 10:6 gegen Constantin Frantzen und Hendrik Jebens. „Und haben jetzt ein Feuerwerk abgebrannt.“

Wie das manchmal im Tennissport halt so ist: auch ein bisschen zufällig. Denn eigentlich wollte Erler mit Lucas Miedler seinen Titel verteidigen. Miedler aber verletzte sich beim Turnier in Hamburg, ist nun einmal drei bis vier Wochen raus. Und Andreas Mies hatte sich Yannick Hanfmann zum Paarlauf verabredet. Als die Stelle neben Erler spontan frei wurde, hatte Hanfmann aber nichts dagegen einzuwenden, dass Mies einspringt.

Erler „opfert“ sich, Mies ist begeistert

Für den zweimaligen French-Open-Champion waren die letzten eineinhalb Jahre auf der ATP-Tour nicht gerade einfach. Nach der Trennung von Kevin Krawietz Ende 2022 hätte er eigentlich gedacht, dass er recht bald wieder einen permanenten Partner finden würde, erzählte Mies. Aber es müsse ja sportlich und auch menschlich passen.

Die große Herausforderung an der Seite von Alexander Erler war indes, wer denn auf der Vorteilsseite spielt - also links. Denn beide - Mies und Erler - sind strikte Einstand-Seiten-Profis. Erler „opferte“ sich schließlich. Und machte in fast allen Partien die entscheidenden Punkte, wie Mies ausführte.

Ob es ein Da Capo dieser Paarung geben wird? Man habe gar keine Zeit gehabt, darüber zu reden, so Mies weiter. Die Matches wären so schell nacheinander gekommen, alle Partien wurden im Matchtiebreak entschieden - da konnten keine Pläne geschmiedet werden. Eines allerdings hielt Andreas Mies schon auch noch fest: er wolle sich keineswegs zwischen Lucas Miedler und Alexander Erler drängen. Ud jetzt müsse man ohnehin erst einmal ein, zwei Tage vom Hoch in Kitzbühel runterkommen.