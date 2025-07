Generali Open Kitzbühel: Verletzung stoppt Berrettini - Neumayer rückt nach

Der Titelverteidiger von Kitzbühel, Matteo Berrettini, muss nach seiner Absage in Gstaad nun auch auf eine Teilnahme am Generali Open verzichten. Grund dafür ist seine hartnäckige Bauchmuskelverletzung. Der Salzburger Lukas Neumayer erbt die Wildcard von Filip Misolic, weil dieser nun aus eigener Kraft ins Hauptfeld nachrückt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 14:09 Uhr

© Alex Scheuber Matteo Berrettini wird in Kitzbühel 2025 leider nicht aufschlagen

Nach der Absage in Gstaad muss Matteo Berrettini verletzungsbedingt nun auch auf das zweite Turnier verzichten, das er im vergangenen Jahr gewonnen hat und damit auf viele Punkte, die es für ihn zu verteidigen gegeben hätte: „Seine Absage tut uns natürlich sehr weh”, erklärt Turnierdirektor Alexander Antonitsch und fügt hinzu: „Wir hätten uns sehr über seine Rückkehr gefreut und hoffen, dass er seinen Titel vielleicht in einem anderen Jahr verteidigen kann, wenn er wieder fit ist.”



Doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere: Filip Misolic rückt direkt ins Hauptfeld auf, wodurch seine Wildcard weitergegeben werden kann. Diese erhält Lukas Neumayer, der somit zum dritten Mal im Hauptfeld des Generali Open aufschlagen wird. Neben Ofner und Misolic ist er der dritte österreichische Hoffnungsträger beim am 19. Juli beginnenden Generali Open.

Für den 22-jährigen Salzburger ist es eine Rückkehr an einen besonderen Ort: 2021 stand er nach erfolgreicher Qualifikation erstmals in Kitzbühel im Hauptfeld eines ATP-Turniers. 2024 erhielt er eine Wildcard und gewann die erste Runde gegen Sebastian Ofner.



Sebastian Ofner ist der nächste Spieler, der ins Hauptfeld nachrücken könnte. Dann würde auch seine Wildcard für einen weiteren Österreicher frei werden.



Unterdessen hat der Topgesetzte des Turniers, Alexander Bublik, neben seiner eigenen Unterkunft bereits drei weitere extra Zimmer für seine Familie gebucht.