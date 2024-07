Generali Open 2024: Dominic Thiem - „Ich mag Joel Schwärzler als Typ“

Dominic Thiem wird am morgigen Dienstag in das Einzel bei den Generali Open 2024 einsteigen. Am Montag gab der Kitzbühel-Champion von 2019 seine obligatorische Pressekonferenz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 16:51 Uhr

© privat/tennisnet Dominic Thiem am Montag im VIP-Bereich der Generali Open in Kitzbühel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Am Montag war der VIP-Bereich bei den Generali Open zur Mittagszeit besonders gut besucht. Denn die beiden österreichischen Hauptdarsteller hatten sich zu ihren jeweiligen Pressterminen angesagt. In diesem Jahr machte Sebastian Ofner den Anfang, Dominic Thiem sollte wenige Minuten danach folgen. 2023 waren die beiden noch gemeinsam erschienen.

Ofner kämpft ja seit ein paar Wochen wieder mit Problemen an den Fersen, vor allem die linke schmerzt wie zu den schmerzhaftesten Zeiten. Am schlimmsten sei das auf Rasen gewesen. Aber auch vergangene Woche in Hamburg musste Ofner seinen ersten Auftritt vor der Zeit beenden. Immerhin: Er fühle sich bereits wieder bei 85 Prozent. Und freue sich auf das Erstrunden-Match gegen Lukas Neumayer.

Thiem mit sich selbst im Reinen

Danach war die Zeit von Dominic Thiem angebrochen - der schon auf dem Weg zum Interview zahlreiche Fan-Wünsche befriedigen musste. Thiem ist mit sich und seiner Entscheidung, die Karriere zu beenden, im Reinen. Er sei schon am Dienstag angereist, so früh wie noch nie. Und hätte gute Trainingseinheiten mit Sandro Kopp und auch Joel Schwärzler absolviert.

Apropos: Auf Schwärzler, dem Linkshänder aus Vorarlberg mit Wurzeln in Südafrika, ruhen große Hoffnungen, was die Zukunft des rot-weiß-roten Tennissports anbelangt. Dominic Thiem ist mit der Situation bestens vertraut, er durfte ja auch in die Fußstapfen von Thomas Muster und Jürgen Melzer treten. Sein Eindruck?

„Zunächst einmal mag ich ihn als Typ. Das ist für mich wichtiger als irgendwelche große Ergebnisse. Wir haben zweimal trainiert, echt intensive Trainings gehabt. Ich wünsche ihm nur das Beste - will aber auch nicht mehr sagen, um ihm nicht noch mehr Druck aufzuerlegen. Joel steht ganz am Anfang einer hoffentlich wunderbaren Reise. Und er soll jetzt seinen ersten Auftritt hier so gut als möglich genießen.“

Schwärzler verpasst Chancen

Das hat Joel Schwärzler gegen Thiago Seyboth Wild wohl nur bedingt gemacht. Zu groß waren die nicht verwerteten Chancen, die dem Youngster wenigstens einen dritten Satz bescheren hätten können. Aber auch da ist Dominic Thiem ein guter Ansprechpartner: „2016 und 2018 bin ich hier absolut mit dem Ziel hergekommen, das Turnier zu gewinnen. Und dann habe ich in Runde eins verloren.“ Gegen Jürgen Melzer und zwei Jahre danach gegen Martin Klizan, wer sich noch daran erinnern kann.

Joel Schwärzler ist selbstredend ohne Titelambitionen zu den Generali Open 2024 gekommen. Was sich in Zukunft wohl ändern wird.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel