Generali Open: Halbfinale! Dominic Thiem bringt Kitzbühel zum Beben

Dominic Thiem ist mit dem nächsten Comeback-Sieg in das Halbfinale der Generali Open 2023 eingezogen. Der Champion von 2019 bezwang Arthur Rinderknech in drei Sätzen und spielt am morgigen Freitag gegen Laslo Djere aus Serbien.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 20:40 Uhr

© Generali Open Kitzbühel / Andreas Scheuber Dominic Thiem in Kitzbühel 2023

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Der Traum vom zweiten Kitzbühel-Sieg von Dominic Thiem nach 2019 lebt weiter! Denn Thiem bezwang am Donnerstagabend im letzten Viertelfinale den Franzosen Arthur Rinderknech mit 4:6, 6:3 und 6:4 und zog damit ins Halbfinale der Generali Open ein. Gegner wird dort morgen (drittes Match nach 11 Uhr, live bei ServusTV und in unserem Ticker) der Serbe Laslo Djere sein, der sich gegen Pedro Cachin aus Argentinien sicher mit 6:4 und 6:2 behauptete.

Das zweite Halbfinale wird eine rein argentinische Angelegenheit werden: Turnierfavorit Tomas Martin Etcheverry trifft dort auf Landsmann Sebastian Baez. Etcheverry besiegte am Donnerstag Daniel Elahi Galan in einem Drei-Satz-Marathon, Baez hatte mit dem Bezwinger von Sebastian Ofner, Alex Molcan, deutlich weniger Probleme.

Thiem zum dritten Mal gegen Djere

Thiem begann das Match denkbar unglücklich, musste sein ertes Aufschlagspiel abgeben. Rinderknech verteidigte diesen Vorsprung bis zum Satzgewinn. Im vierten Spiel des zweiten Aktes nahm dann Dominic Thiem erstmals seinem Gegner das Service ab. Und ließ seinerseits nichts mehr anbrennen. In der Entscheidung jubelten die Fans auf den trotz der kühlen Witterung bis auf den letzten Platz gefüllten Tribünen über das Break zum 2:1 für den Lokalmatador.

Diesen Vorteil trug Thiem mithilfe des Publikums bis ins Ziel und damit ins Halbfinale. Ausschlaggebend dafür war auch eine starke Aufschlagleistung: Nach dem Break zum Auftakt ließ Dominic Thiem keinen einzigen Breakball von Rinderknech mehr zu. Ein gutes Zeichen für die Partie gegen Laslo Djere. Es wird die dritte Begegnung der beiden werden: 2019 in Rio de Janeiro gewann Djere nicht nur gegen Dominic Thiem, sondern auch gleich das Turnier. in Tel Aviv 2022 konnte sich Thiem knapp in drei Sätzen revanchieren.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel