Generali Open Kitzbühel 2021: Alle Infos, Spieler, TV, Auslosung

Die Generali Open beginnen am Samstag, 24. Juli 2021, in Kitzbühel mit den Matches des Qualifikations-Wettbewerbs. Hier findet Ihr alle Infos zu Österreichs großen Tennissommer-Highlights.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.07.2021, 16:14 Uhr

© GEPA Pictures Volles Haus in Kitzbühel - ein herrlicher Anblick

Wer spielt in Kitzbühel 2021?

Als große Favoriten gehen wohl Roberto Bautista Agut und Casper Ruud in das traditionelle ATP-Tour-250-Turnier am Fuße des Kitzbüheler Horns. Beide Spieler sind mit den Bedingungen bestens vertraut, waren im Sommer vergangenen Jahres zu Gast bei „Thiem´s 7“. Gute Chancen sollte auch Filip Krajinovic haben, der vor wenigen Tagen das Endspiel in Hamburg erreicht hat. Auf Seiten der jungen Aufsteiger sind alle Augen auf Carlos Alcaraz gerichtet. Der erst 18-jährige Spanier gilt als eines der größten Talente im Tenniszirkus.

Welche Österreicher sind am Start?

Dominic Thiem wird aufgrund seiner Handgelenksverletzung in Kitzbühel fehlen. Die heimischen Farben vertreten damit zunächst einmal Dennis Novak und Alexander Erler, die von Turnierdirektor Alex Antonitsch mit einer Wildcard bedacht wurden. Weitere Lokalmatadore könnten über die Qualifikation dazu kommen.

Wer ist der Titelverteidiger?

2020 konnte Miomir Kecmanovic im Endspiel gegen Yannick Hanfmann in Kitzbühel sein erstes Turnier auf der ATP-Tour gewinnen. Beide Finalisten werden fehlen: Hanfmann muss aufgrund einer Corona-Infektion pausieren, Kecmanovic spielt bei den parallel stattfindenden Olympischen Spielen in Tokio.

Wer überträgt Kitzbühel live im TV und Livestream?

Die Generali Open 2021 werden ab Montag, 26. Juli 2021, live im TV und Livestream bei ServusTV übertragen.

Wie ist die Auslosung gelaufen?

Die Auslosung für die Qualifikation erfolgt am Samstag, das 28er-Raster für das Hauptfeld wird am Sonntag endgültig besetzt.

Wer ist der offizielle Wettpartner?

Seit diesem Jahr fungiert betway als der offizielle Wettpartner der Generali Open. Wie auch bei den Turnieren in Stuttgart, HalleWestfalen und Hamburg. Die besten Tennis-Quoten von betway findet Ihr hier.