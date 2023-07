Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem - Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

Dominic Thiem greift erst am morgigen Dienstag ins Einzel-Geschehen bei den Generali Open 2023 ein. Heute ist das Programm für den Sieger des Jahres 2019 aber auch ziemlich gedrängt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 07:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Sebastian Ofner und Dominic Thiem spielen heute gemeinsam Doppel

Von Jens Huiber aus Kitzbühel

Man darf getrost davon ausgehen, dass am heutigen Montag die ohnehin schon prächtige Stimmung vom Qualifikations-Wochenende noch einmal übertroffen wird: Der Kids´ Day steht an, die jungen Fans werden mit Bussen oder ganz privat aus der Umgebung anreisen, es wird laut werden. Dazu ist das Programm noch ziemlich eng gestrickt, insgesamt zehn Matches sollen heute bei den Generali Open zur Austragung kommen.

Moment! Eigentlich sind es elf, aber den ersten von Dominic Thiem in Kitzbühel 2023 hat die ATP in ihrem Tagesablauf nicht inkludiert. Denn um Punkt zwölf Uhr wird der Champion von 2019 in einem disziplinenübergreifenden Doppel antreten, bei dem auch Ski-Prominenz am Start sein wird. Österreich gegen Deutschland, das ist die Ausgangslage. Und an der Seite von Dominic Thiem wird Marco

Schwarz sein Debüt beim Kitzbüheler Tennis Club geben, als Ersatzmann stünde auch Slalom-Ass Adrian Pertl bereit. Yannick Hanfman, die Nummer zwei des Einzel-Wettbewerbs der Generali Open, spielt mit Linus Strasser, der in Kitzbühel so etwas wie Heimrecht besitzt. Strasser wohnt in Kirchberg, hat von allen Beteiligten die kürzeste Anreise.

Thiem mit Ofner im Doppel

Ski und Tennis, das verträgt sich sehr gut - wie schon der mehrmalige Olympiasieger Matthias Mayer gezeigt hat, der sich beim Generali Race to Kitzbühel versucht hat. Ob sich Schwarz, Strasser und eventuell Pertl in ähnlichen spielerischen Regionen bewegen wie Mayer, wird sich heute zeigen.

Der Arbeitstag ist danach für Dominic Thiem aber noch lange nicht erledigt. Zunächst steht einmal die obligatorische Pressekonferenz an, die er in diesem Jahr gemeinsam mit Sebastian Ofner bestreitet. Was sich gut trifft, weil die beiden später am Tag ja auch noch gemeinsam im Doppel antreten (nicht vor 17:30 Uhr gegen Guido Andreozzi und Guillermo Duran).

Und wenn dann noch Kraft und Laune bleibt, gäbe es ja auch noch die Players´ Party, nicht nur kulinarisch gesehen ein Highlight des ganzen Tennisjahres. Es könnte ein wohlverdienter Ausklang nach einem anstrengenden Tag für Dominic Thiem werden.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel