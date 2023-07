Generali Open Kitzbühel: Dominic Thiem startet wie schon in Umag gegen Facundo Bagnis

Dominic Thiem wird zum Auftakt der Generali Open 2023 in Kitzbühel gegen Facundo Bagnis antreten. Den Argentinier hat Thiem erst vor wenigen Tagen in Umag geschlagen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 16:43 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat noch frische Erinnerungen an seinen Erstrunden-Gegner in Kitzbühel

Volle Tribünen und das an einem Quali-Sonntag - mehr als über 4.000 Fans durften am Kapsfeld begleiten, wie das österreichische Kontingent für die Generali Open 2023 weiter anwuchs. Dennis Novak legte nach seinem Auftakterfolg gegen Youngster Joel Schwärzler auch gegen Thiago Monteiro eine überzeugende Leistung hin und tritt nach dem 6:4 und 6:3 als vierter österreichischer Spieler, neben Thiem, Ofner und Misolic im Hauptfeld des Generali Open an.

„Abgesehen von meinem ersten Aufschlaggame habe ich wirklich gut gespielt. Ich habe taktisch klug serviert, gute Bälle nachgespielt und auch gut retourniert", sagte Novak, der bereits zum achten Mal im Hauptfeld der Generali Open steht. „Bislang bin ich nie über die zweite Runde hinausgekommen. Mal schauen, wer als Nächstes kommt, dann werde ich mich gut vorbereiten. Ich freue mich darauf.“

Thiem, Novak und Misolic kennen ihre Erstrundengegner

Während Novak mit Thiago Seyboth Wild neuerlich auf einen Brasilianer treffen wird, startet Vorjahres-Finalist Filip Misolic morgen, Montag, in der zweiten Partie des Tages gegen den Argentinier Guido Andreozzi in das Turnier. Eine Partie, in der sich Andreozzi, der sich in der Qualifikation gegen Landsmann Juan Manuel Cerundolo durchsetzte, als Underdog sieht: „Er ist ein guter Spieler. Als Underdog wird es für mich schwer werden, aber wenn ich gegen ihn antreten kann, wäre das großartig. Es würde ein volles Haus mit einer fantastischen Atmosphäre geben. Ich bin aufgeregt."

Dominic Thiem wird in seiner Night-Session am Dienstagabend (19:30 Uhr) auf den Argentinier Facundo Bagnis treffen, der in der heutigen Qualifikation gegen Ivan Gakhov über drei Sätze gehen musste. Thiem kann mit großer Zuversicht in seine Erstrundenpartie gehen, hat er seinen Gegner doch erst in der ersten Runde von Umag mit 6:4 und 7:5 besiegt.

Der starke Serbe Hamad Medjedovic, der heute Lukas Neumayer mit 6:3 und 6:1 aus dem Kitzbüheler Turnier verabschiedete, wurde dem Argentinier Sebastian Baez zugelost.

Morgen gibt’s auch die Premiere des Doppels Dominic Thiem und Sebastian Ofner. Die beiden werden nicht vor 17.30 Uhr auf Gudio Andreozzi und Guillermo Duran treffen.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel