Generali Open Kitzbühel: Kein deutsch-österreichisches Duell im Doppel-Finale

Im Doppel-Endspiel der Generali Open 2022 wird kein Österreicher vertreten sein. Mit Tim Pütz aber immerhin ein deutscher Vertreter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.07.2022, 18:42 Uhr

© GEPA Pictures Philipp Oswald ist in Kitzbühel im Doppel-Halbfinale gescheitert

Vier Sätze wurden am Freitag in den Doppel-Halbfinali gespielt, alle vier wurden in einem Tiebreak entscheiden. Leidtragender war dabei unter anderem Philipp Oswald, der letzte im Tableau verbliebene Österreicher. Oswald kämpfte an der Seite von Robin Haase aus den Niederlanden verwegen, musste sich aber Lorenzo Sonego und Pedro Martinez mit 6:7 (9) und 6:7 (2) geschlagen geben.

Im ersten Match auf dem Court Küchenmeister setzte sich Tim Pütz mit seinem neuseeländischen Partner Michael Venus gegen die zweimaligen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies ebenfalls mit 7:6 (6) und 7:6 (0) durch. Pütz/Venus waren an Position eins gesetzt in den Doppel-Wettbewerb in Kitzbühel gegangen.

Pütz und Venus liegen in der Jahreswertung, dem Race to Turin, aktuell auf dem achten Platz, wären also für die ATP Finals qualifiziert. Aber der Druck auf die beiden ist groß: Denn die hinter ihnen platzierten Italiener Fabio Fognini und Simone Bolelli stehen in Umag auch schon im Halbfinale.

Hier das Doppel-Tableau in Kitzbühel