Generali Open Kitzbühel: Lopez scheitert an Huesler, auch Schwartman raus

Mit Felciano Lopez und Diego Schwartzman sind die letzten beiden Gesetzten bei den Generali Open 2020 in Kitzbühel im Viertelfinale ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.09.2020, 16:35 Uhr

© GEPA Pictures Feliciano Lopez ist in Kitzbühel ausgeschieden

Yannick Hanfmann hatte es nach seinem Viertelfinal-Erfolg gegen Maximilian Marterer bei den Generali Open 2020 noch festgehalten: Die Qualifikanten haben bei den schwierigen Bedingungen in Kitzbühel einen Vorteil gegenüber jenen Spielern, die weniger Matches in den Beinen haben. Diese Erfahrung musste im Viertelfinale nun auch Feliciano Lopez machen, der im Duell der Linkshänder gegen den Schweizer Marc-Andrea Huesler mit 4:6 und 3:6 verlor. Huesler war als Ergänzungsspieler überhaupt erst in das Qualifikations-Tableau gerutscht, hat dort zunächst Attila Balasz, danach Pranesh Gunneswaran geschlagen. Im Hauptwettbewerb musste Huesler in Runde eins gegen Emil Ruusuvuori ins Tiebreak des dritten, der Sieg gegen Fabio Fognini fiel da schon deutlich einfacher aus.

Im morgigen Halbfinale trifft Huesler entweder auf Miomir Kecmanovic, der zum Auftakt Kei Nishikori in drei Sätzen bezwingen konnte. Oder Veteran Federico Delbonis, einen weiteren Qualifikanten.

Schon zuvor war die Nummer zwei des Turniers ausgeschieden: Diego Schwartzman legte zwar in beiden Sätzen gegen Laslo Djere mehr oder weniger große Comebacks hin, musst sich dennoch mit 6:7 (2) und 3:6 geschlagen geben. Djere trifft in der Vorschlussrunde auf Hanfmann, gegen den er noch nie gespielt hat.

