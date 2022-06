Generali Open Kitzbühel mit Traumstarterfeld - neben Ruud und Thiem ist auch Gael Monfils am Start!

Mit Gael Monfils (Nr. 24 der Tennis-Weltrangliste) und Roberto Bautista Agut (Nr. 20 der Tennis-Weltrangliste) haben nach Casper Ruud und Matteo Berrettini die nächsten großen Namen für die Generali Open Kitzbühel von 23. bis 30. Juli 2022 ihre Zusage gegeben. Vier Starter aus den Top 25 der Welt und dazu noch Lokalmatador Dominic Thiem – das hat es in der neuen Ära des Turniers noch nicht gegeben.

von PM

zuletzt bearbeitet: 09.06.2022, 10:34 Uhr

Casper Ruud

Norwegischer Grand-Slam-Finalist, spanischer Kitzbühel-Liebhaber, französischer Tennis-Entertainer und italienischer Top-10-Mann – vier echte Typen aus den Top-25 der Weltrangliste werden das Starterfeld des Generali Open Kitzbühel vom 23. bis 30 Juli 2022 anführen. Zu Paris-Finalist Casper Ruud, der nächste Woche erstmalig in die Top Fünf der ATP-Charts einziehen wird, und Matteo Berrettini, der dieser Tage sein Comeback in Stuttgart feiert, gesellen sich mit Gael Monfils, aktuell die Nr. 24 der Welt, und Kitzbühel-Liebhaber Roberto Bautista Agut (Platz 20) zwei weitere Publikumsmagneten.

Antonitsch über Gael Monfils: "Feuer brennt immer noch"

Für Monfils steht die Premiere in Kitzbühel an - Turnierdirektor Alex Antonitsch freut sich auf den Franzosen: „Auf jeden Fall ein sehr attraktiver Spieler, an dem die Tennisfans immer viel Spaß haben.“ Sieht man „LaMonf“ auf dem Platz, so ist schnell klar, dass es niemanden gibt, der dessen Spielstil kopieren kann. Aber er ist mehr als ein Showman mit einem Händchen für ganz besondere Tennis-Gustostückerl und ein Bilderbuch-Athlet, weiß auch Alex Antonitsch: „Mit dem Turniersieg gleich zu Beginn der Saison in Adelaide und dem Viertelfinal-Einzug bei den Australian Open hat Gael gezeigt, dass das Feuer in ihm immer noch brennt.“

Roberto Bautista Agut ist seit seinem ersten Auftritt in Kitzbühel bei den THIEMS 7 ein bekennender Kitzbühel-Liebhaber. Wie schon im vergangenen Jahr kommt er auch heuer wieder mit Sohn Roberto und Ehefrau Ana und freut sich auch auf die Lippizaner beim Stanglwirt.

Roberto Bautista Agut mit Frau Ana und Sohn Roberto

Dominic Thiem am Montag oder Dienstag

„Wir haben selten so ein starkes Feld gehabt. Wir freuen uns total“, jubelt auch Turnierdirektor Alexander Antontisch: „Nicht vergessen: Dominic Thiem wird bereits am Montag oder Dienstag im Einsatz sein!“

Das topbesetzte 28er-Raster verspricht also schon zu Beginn der Turnierwoche hochkarätige Partien - da sollte man sich schon jetzt Tickets sichern! Vor allem, weil am Montag und Dienstag bei Alpquell Kitz4Kids Day und Krone Ladies Day mit Babsi Schett auch viele Aktionen und Gratis-Eintritt für Kids und Ladies warten!

