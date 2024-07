Generali Open Kitzbühel, Tag 1: Thiem doppelt auf, Hanfmann und Schwärzler legen los

Die Generali Open 2024 in Kitzbühel haben schon am ersten Tag richtig lässige Hauptfeldmatches zu bieten.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.07.2024, 20:05 Uhr

© GEPA Pictures 2016 hätten Dennis Novak und Dominic Thiem beinahe den Doppel-Titel in Kitzbühel geholt

Dominic Thiem, das wollen wir nicht vergessen, hat in seiner brillanten Karriere neben den vielen Einzelerfolgen auch drei Endspiele im Doppel erreicht: zwei an der Seite von Diego Schwartzman (jeweils 2019 in Buenos Aires und Madrid), vor allem aber gemeinsam mit Dennis Novak 2016 in Kitzbühel. Damals hat nur ein Punkt zum Titelgewinn gefehlt. Ob es acht Jahre später eine ähnlich große Chance geben wird?

Die Auftaktaufgabe für Thiem mit seinem diesjährigen Spielkameraden Daniel Altmaier hat es jedenfalls in sich: Es geht gleich am Montag (viertes Match nach 11 Uhr auf dem Center Court) gegen Alexander Erler und Andreas Mies. Der eine zweimaliger Kitzbühel-Champion (Erler, jeweils mit Lucas Miedler), der andere zweimaliger Gewinner der French Open (jeweils mit Kevin Krawietz).

Hanfmann im ersten, Schwärzler im zweiten Match

Den Auftakt im großen Stadion machen aber Yannick Hanfmann und Jaume Munar. Danach gibt es das Debüt von Joel Schwärzler auf der höchsten ATP-Ebene, ehe Lasso Djere aus Serbien und der tschechische Qualifikant Vit Kopriva in die Bütt gehen.

Auf dem Court Küchenmeister ist neben drei Doppel-Partien noch ein weiteres Einzel-Match geplant: Qualifikant Lukas Klein, in der aktuellen Woche noch Sieger in Gstaad gegen Stan Wawrinka, trifft da auf den Inder Sumit Nagal.

Hier der Spielplan für den Montag in Kitzbühel