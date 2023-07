Generali Open Kitzbühel: Titelverteidiger Bautista Agut muss absagen

Großes Pech für den Titelverteidiger des Generali Open Kitzbühel, Roberto Bautista Agut. Nur wenige Tage vor Beginn des österreichischen Sandplatzklassikers stürzte der Spanier bei einem Reitunfall vom Pferd und zog sich dabei einen Knochenbruch im linken Bein zu.

von PM/red

zuletzt bearbeitet: 27.07.2023, 16:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Roberto Bautista Agut muss leider für das Turnier in Kitzbühel passen.

Er wollte sich zu Hause bei einem Ausritt auf seinen geliebten Pferden auf das anstehende Turnier in Kitzbühel vorbereiten, nun muss Titelverteidiger Roberto Bautista Agut nach einem unglücklichen Reitunfall seine Teilnahme in Kitzbühel schweren Herzens absagen. Turnierdirektor Alexander Antonitsch äußert sich zu der Situation: „Dass Roberto Bautista Agut aufgrund eines unglücklichen Unfalls absagen muss, ist natürlich sehr bitter. Er hat uns sogar ein Foto vom gebrochenen Fuß geschickt und sich entschuldigt, so geknickt war er. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und hoffen, dass er bald wieder auf die Tour zurückkehren kann.“

Baustista Agut hatte vor einem Jahr im Endspiel Filip Misolic besiegt. Neuer Topgesetzter ist nun der Argentinier Tomas Martin Etcheverry gefolgt von Lorenzo Sonego und Yannick Hanfmann.