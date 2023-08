Generali Open: Laslo Djere nach Hamburg auch in Kitzbühel im Halbfinale

Laslo Djere hat seine starke Form aus Hamburg auch zu den Generali Open nach Kitzbühel mitgebracht. Der Serbe besiegte Pedro Cachin mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 18:02 Uhr

Laslo Djerer hat seine gute Form mitgenommen

Etwas schwieriges Wetter hat Laslo Djerer vergangene Woche in Hamburg ja kennengelernt. Während am Rothenbaum aber ein Dach über den Center Court gespannt werden kann, wenn die Luftfeuchtigkeit außer Kontrolle gerät, wird in Kitzbühel einfach weitergespielt. Und so beendete Djere sein Viertelfinale gegen Pedro Cachin eben im Nieselregen. Und uog mit 6:4 und 6:2 in das Halbfinale der Generali Open 2023 ein.

Auf seinen Gegner dort muss der Serbe, der in Hamburg letztlich im Endspiel an Alexander Zverev gescheitert war, noch warten: Er spielt am morgigen Freitag in der dritten Partie nach 11 Uhr entweder gegen Dominic Thiem oder Artgur Rinderknech.

Das Halbfinale aus der oberen Hälfte des Tableaus wird eine rein argentinische Angelegenheit: Es treffen nämlich Turnierfavorit Tomas Martin Etcheverry und Sebastian Baez aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Kitzbühel