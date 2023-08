Generali Open live: Dominic Thiem vs. Facundo Bagnis im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel auf Facundo Bagnis. Das Match gibt es ab 19:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On, bei TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.07.2023, 20:21 Uhr

© GEPA pictures Dominic Thiem trifft in Kitzbühel auf Facundo Bagnis

Lokalmatador Dominic Thiem bekommt es bei den Generali Open in Kitzbühel zum Auftakt mit dem argentinischen Qualifikanten Facundo Bagnis zu tun. Die bislang einzige Begegnung auf der ATP-Tour entschied der Österreicher vor einer Woche beim ATP-250-Turnier in Umag mit 6:4 und 7:5 für sich.

Thiem vs. Bagnis - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Facundo Bagnis gibt es ab 19:30 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusTV On und bei TennisTV.com.

