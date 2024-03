Generali Race to Kitzbühel 2024: Startschuss für die Jagd nach dem 10.000-Euro-Siegerscheck

Das größte Hobby-Tennis-Turnier Europas geht in die nächste Runde. Und auch 2024 gibt es beim Generali Race to Kitzbühel für den Champion einen Siegerscheck über 10.000.- Euro.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2024, 17:02 Uhr

© GEPA Pictures Der Center Court in Kitzbühel wartet auf die Finalisten im Generali Race 2024

Den Samstag, 27. Juli 2024, sollten sich ambitionierte Hobby-Spieler schon mal vormerken. Denn an diesem Tag werden nicht nur die Sieger im Einzel und im Doppel bei den Generali Open 2024, dem Sommerklassiker der ATP-Tour am Fuße des Kitzbüheler Horns, gekürt. Nein, zwischen den beiden Finalmatches werden die beiden besten Spieler des Generali Race to Kitzbühel 2024 auf dem voll besetzten Center Court in der legendärsten Sportstadt der Alpen erneut um den Siegerscheck in Höhe von 10.000.- Euro bei Europas größtem Hobbyturnier spielen.

Einer freut sich darauf ganz besonders: Turnierdirektor Alexander Antonitsch. "Was haben wir in den vergangenen Jahren für grandiose Partien gesehen, nicht nur beim großen Finale in Kitzbühel", zeigt sich der Ex-Profi begeistert über den Einsatz, den die Teilnehmer und vor allem auch Organisator Claus Lippert Jahr für Jahr zeigen.

© GEPA Pictures Auf nach Kitzbühel!

Mehr als 1.200 Teilnehmer im vergangenen Jahr

Wie schon in den vergangenen Jahren wird es Woche für Woche Qualifikationsturniere in ganz Österreich geben, geplant sind insgesamt zwölf Events, bei denen man Punkte im Race sammeln kann. Teilnahmeberechtigt sind Amateurspieler ab dem Alter von zwölf Jahren, auch weibliche Teilnehmer sind natürlich herzlich willkommen. "Was sich bewährt hat: Dass jeder eine Chance hat zu gewinnen", schwärmt auch Veranstalter Lippert. Dafür sorgt das Handicap-System, das Spielern mit einer schwächeren ITN einen Vorsprung in den Partien gewährt. Frauen können einen 0,500-ITN-Bonus in Anspruch nehmen.

© GEPA Pictures Gespielt wird natürlich auf professionell präparierten Courts

In der Finalrunde in Kitzbühel wird dann wieder ein Tie-Break-Shootout gespielt. "Spannender geht es eigentlich nicht", weiß Lippert, der die Spieler von Anfang der Turnierserie an begleitet. Und sich vor dem Zuspruch kaum wehren kann: "Bis vor dem Finalturnier 2023 hatten wir exakt 1.228 Anmeldungen. Bei den beiden Turnieren in Wien und Tirol hatten wir jeweils Wartelisten von bis zu 30 Spieler:innen und mussten dort sogar den Nennschluss vorverlegen und das Anmeldefenster vorzeitig schließen."

Das heißt für Euch: rechtzeitig anmelden! Alle Infos dazu findet Ihr hier!