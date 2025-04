Generali Race to Kitzbühel 2025: Mega Kick-Off-Event in Wien

Es geht wieder los mit Generali Race to Kitzbühel. Erneut warten auf den Champion 10.000.- Euro. Und zum Auftakt gibt es gleich ein echtes Highlight.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.04.2025, 20:04 Uhr

© GEPA Pictures Die Jagd auf die Finalplätze beim Generali Race to Kitzbühel geht wieder los

Die Generali Open 2025 gehen vom 19. bis zum 26. Juli in Kitzbühel über die Bühne. Und nicht nur die ATP-Profis suchen am Fuße des Kitzbüheler Horns ihren Champion, sondern schon traditionell auch das Generali Race to Kitzbühel. Erneut geht es dabei um einen Siegerscheck von 10.000.- Euro. Im vergangenen Jahr ist dieser ja an den 15-jährigen Jonas Küstür gegangen.

Natürlich wird das Generali Race auch 2025 in allen Bundesländern Stationen machen. Und gleich zum Start kommt es im UTC La Ville erneut zum großen Kick-Off, wie Turnierchef Claus Lippert berichtet. “Wir erwarten vom 11. bis 15. April wie schon in den vergangenen Jahren großen Zulauf.”

Mehr als 1.300 TeilnehmerInnen haben sich insgesamt 2024 beim größten Amateur-Tennis-Turnier Europas versucht. Diese Marke wird auch in der nun bald beginnenden aktuellen Ausgabe wieder angepeilt.

Eine Neuerung gibt es für alle teilnehmenden Frauen: Der ITN-Bonus wird verdoppelt - und zwar von 0,500 auf 1,000. Das heißt: An einem Turnier mit Cut bei ITN 4,000 dürfen 2025 erstmals Frauen bis zu einer ITN von bestenfalls 3,000 teilnehmen. Ab 12 Jahren dürfen motivierte Mädchen und Burschen beim Generali Race to Kitzbühel teilnehmen .

Auch Alex Antonitsch, Turnierdirektor der Generali Open, zeigt sich auch schon voller Vorfreude. “Das Finale vor vollem Haus direkt vor dem Einzel Finale im Kitzbüheler Stadion hat sich zu einem echten Highlight entwickelt - und ist aus der Turnierwoche nicht mehr wegzudenken.” Wir freuen uns auch , dass wir das Generali Race to Kitzbühel beim ATP Workshop Ende letzten Jahres als eine der erfolgreichsten Aktivierungen für ATP Events präsentieren durften !

Alle Infos zum Generali Race to Kitzbühel findet Ihr hier!