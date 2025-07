Generali Race to Kitzbühel: Das große Finale steht an

Das Generali Race 2025 steht kurz vor seinem großen Finale. In wenigen Tagen geht es in Kitzbühel um den 10.000-Euro-Siegerscheck.

von Claus Lippert

zuletzt bearbeitet: 21.07.2025, 17:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© privat/Claus Lippert

Das Generali Race to Kiitzbühel 2025 ist auf die Zielgerade eingebogen. Nur mehr drei Mal schlafen, nein, dann kommt nicht der Weihnachtsmann, sehr wohl aber steht für diie 72 fleißigsten Punktesammler der heurigen Generali Race Saison das wichtigste Tennisturnier ihrer Karrieren an. Zwei Tage später wird für zwei der Finalturnierteilnehmer mit dem Endspiel vor vollem Haus ein Traum in Erfüllung gehen. Und der eine spezielle Hobbyspieler, der sich in diesem Final-Event im Match-Tiebreak-Format samt Handicap-System durchsetzen sollte, wird am Samstag Abend nach einer wilden Achterbahnfahrt der Gefühle wohl der glücklichste Hobbyspieler Österreichs sein. Mit einem unvergesslichen Stadion-Erlebnis, dem unvergleichbaren ATP-Feeling am Centercourt und um 10.000 Euro reicher.

Volle Turniere, lange Wartelisten bei den Quali-Turnieren in Wien und Tirol

Am zurückliegenden Wochenende wurde die Qualifikations-Phase des Generali Race to Kitzbühel 2025 mit gleich drei Turnieren zum Abschluß gebracht. Im Ländle beim TC Dornbirn, in der Stahlstadt beim AKKÖ Auhof hoch über Linz und im Tiroler Unterland beim Tennisclub Kirchdorf wurde den rot-weiß-roten Hobbyspielern ein letztes Mal die Möglichkeit gegeben, sich für das am Donnerstag anstehende und mit 10.000 Euro dotierte Finalturnier zu qualifizieren. Mit dem Turnier-Triplepack ging am Sonntag Abend nach knapp über drei Monaten und nach 12 durchgeführten Veranstaltungen wieder eine höchst erfolgreiche Generali-Race to Kitzbühel Saison zu Ende. Über 1000 interessierte Hobbyspieler, vollbesetzte Turniere in Wien, ausgebuchte Events mit riesigen Wartelisten in Tirol, das Generaloi Race wurde auch 2025 wieder seinem Ruf als beliebtestes Hobbyturnier Österreichs gerecht.

© privat/Claus Lippert

Coolness & Glück wird der neue Generali Race Sieger brauchen

Nach der Quali ist nun aber vor dem großen Finale, bei dem sich am Donnerstag 72 Spielerinnen um die beiden begehrtesten Final-Tickets der Hobbytennis-Szene benühen werden. Zwei Komponenten werden im Kampf um den knackigen Siegerscheck wohl entscheidend sein. Coolness & Glück werden die Finalturnier-Teilnehmer brauchen, um die Nachfolge von Vorjahressieger Jonas Küstür antreten zu können. Bleibt noch wie bei jedem Turnier die Frage nach dem Favoriten oder den aussichtsreichsten Titel-Aspiranten. Nun, es gibt schlchtweg nicht den großen Favoriten. Wie schon in den letzten Jahren gesehen, ist beim Generali Race to Kitzbühel durrch das Match-Tiebreak-Format wie im Lotto einfach alles möglich.