Generali Race to Kitzbühel: 15-jähriger Jonas Küstür holt den Siegerscheck

Das letzte Highlight der Tenniswoche in Kitzbühel 2024 war das Finale des Generali Race to Kitzbühel. Und dort hat sich ein Teenager durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 18:32 Uhr

© Mia Maria Knoll Jonas Küstür hat sich den Siegerscheck beim Generali Race to Kitzbühel geholt

Zwölf Stationen hat das Generali Race to Kitzbühel in diesem Jahr besucht, mehr als 1.300 Teilnehmer hat das größte Amateur-tennis-Event auch 2024 wieder in seinen Bann gezogen. Und irgendwie passend, dass es dann zwei Tiroler waren, die es in das große Finale auf dem Center Court des Kitzbüheler Tennis Clubs geschafft haben: Zum einen Stefan Nachreich, ein 41 Jahre alter Innsbrucker, mit einer ITN von 5,3.

Auf der anderen Seite des Netzes präsentierte sich mit Jonas Küstür ein Teenager: erst 15 Lenze zählt Küstür, der aus Kirchdorf kommt. Und der mit einer ITN von 3,3 mit einem Nachteil in das Tiebreak-Shootout starten musste. Denn so funktioniert das Generali race in der entscheidenden Phase: Wer eine schwächere ITN mitbringt, bekommt ein paar Punkte gutgeschrieben. Im Finale 2024. in dem es erneut um 10.000.- Euro Preisgeld ging, brachte dieser Modus Stefan Nachreich einen 4:0-Vorteil ein.

Was Spannung im großen Finale, das nach dem Endspiel der Generali Open zwischen Matteo Berrettini und Hugo Gaston ausgetragen wurde, garantierte. Schließlich war es der Youngster, der sich nach einem 10:8 feiern lassen durfte.