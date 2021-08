Genie Bouchard hat einen neuen Job - als Tennis-Kommentatorin

Was macht eigentlich Genie Bouchard zurzeit? Auf dem Tennisplatz nicht allzu viel, dafür aber vor der Kamera.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2021, 07:46 Uhr

© GEPA Pictures Genie Bouchard

Ruhig ist es geworden, um die gute alte Genie Bouchard. Dabei lief es gerade wieder in die richtige Richtung für die Wimbledonfinalistin aus 2014: Von Platz 330 im August 2020 hatte sich die Kanadierin wieder auf Platz 116 im März diesen Jahres gespielt - und dann: streikte die Schulter. Die hatte bereits seit dem vergangenen Herbst einige Probleme bereitet, im März folgte dann ein Riss des Subscapularis und nach langer Zeit konservativer Behandlung folgte im Juni die unvermeidliche OP...

Genie kommentiert jetzt

Genie steckt aktuell also in Rehabemühungen, immerhin aber hat sie offenbar eine Tätigkeit zur Überbrückung gefunden: Genie gibt die Expertin beim Tennis Channel in den USA für die Turniere von Washington und San Jose sowie für die ersten Tage der 1000er-Turniere in Toronto und Montreal.

Ihren ersten Auftritt? Hatte Genie bereits, "Ich war so nervös, danke für die Hilfestellung", bedankte sie sich im Anschluss bei Moderator Brett Haber. "Bist du sicher, dass du das nicht schon mal gemacht hast?", hatte der sie vorher für ihren tollen Einstand gelobt.

Ein anderes Wiedersehen für ihre Fans gab es indes nicht: 2017 und 2018 hatte sie die Swimsuit Edition der Sports Illustrated aufgewertet, in diesem Jahr oblag diese Verantwortung Naomi Osaka.

Dafür hab es im Rahmen ihrer Expertinnen-Tätigkeit ein Update zum Comeback auf dem Court: Sie hoffe, zum Ende des Jahres wieder voll spielen zu können, erklärte Bouchard. 2022 wolle sie dann wieder die ersten Turniere anpeilen.