German Padel Tour erstmals vor großem Publikum

Die German Padel Tour (GPT) macht Halt in Hamburg, wenn die besten Padelspieler:innen Deutschlands vom 9. bis 11. Juni 2023 auf dem Generali Center Court in der Active City Arena aufschlagen. Auch Interessierte, Rollstuhlfahrer:innen und Schüler:innen werden die rasant wachsende Sportart auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg ausprobieren können – komplett kostenlos.

© DTB Die besten deutschen PadelspielerInnen schlagen in Hamburg auf

Vom 9. bis 11. Juni 2023 steht Padel ein Wochenende lang im Fokus der Active City Arena in Hamburg. Die besten Padelteams in einer Herren- und Damenkonkurrenz treffen dann aufeinander. Bei den Herren wird in Hamburg ein 16er Feld im K.o.-Modus gespielt, die Damen treten in einem 8er-Feld an. Zu gewinnen gibt es in beiden Konkurrenzen eine Wildcard zur Qualifikation für das World Padel Tour Event in Düsseldorf, bei dem die internationale Spitze aufschlagen wird.



Für die German Padel Tour stellt das Event in der Hansestadt ein Novum dar. Erstmalig findet ein Turnier der German Padel Tour Open Air in einem Stadion statt. Bis zu 1.200 Zuschauer:innen fasst die Anlage, was für eine besondere Atmosphäre sorgen wird.

Am Freitag, dem 9. Juni, startet das Herrenfeld ab 14 Uhr mit den Achtelfinalmatches. Einen Tag später beginnt das Turnier auch für die Damen, die ab 12 Uhr ihre Viertelfinals austragen. Die Entscheidungen fallen am Sonntag, wenn ab 10:30 Uhr die Halbfinals und am späten Nachmittag die Endspiele stattfinden. Anlagenöffnung ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.