Gewinnspiel: FILA schickt Euch als VIP zu den Berlin Tennis Open 2026

Ihr wollt als VIP am Finalsonntag der Berlin Tennis Open hinter die Kulissen blicken? FILA, tennisnet und ein bisschen Glück machen es möglich!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.05.2026, 09:20 Uhr

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© FILA Im Steffi-Graf-Stadion ist auch 2026 wieder Weltklasse-Tennis garantiert

Mit Petra Kvitova (2023) und im Vorjahr Marketa Vondrousova konnten sich schon zwei ehemalige Wimbledon-Siegerinnen den Titel beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin holen. Und auch in diesem Jahr ist wieder absolutes Weltklasse-Tennis im Steffi-Graf-Stadion garantiert.

Und Ihr könnt dabei sein. Und zwar nicht nur auf der Tribüne. Sondern hinter den Kulissen. FILA und tennisnet schicken Euch nämlich als VIP zum Finalsonntag nach Berlin.

Was gibt es zu gewinnen?

2x VIP Tickets für den Finalsonntag BERLIN TENNIS OPEN

Und die Idee ist, dass Ihr mit einem Freund oder einer Freundin Spitzentennis seht, Backstage fleißig Content created. Und Eure Eindrücke auch mit den Tennisfans auf euren Social Media Kanälen teilt.

Wie kann ich teilnehmen?

Nominiert hier unter dem Social Media Post zum Artikel Euren Best Influencer Buddy.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.05.2026, die Gewinner werden Anfang Juni benachrichtigt.