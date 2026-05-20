Nadal: Der lang erwartete Trailer zur Netflix-Doku ist da

Am 29. Mai feiert die vielerwartete Rafael Nadal-Dokumentations-Serie "RAFA" auf Netflix Premiere. Der Trailer dazu ist nun da.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 19.05.2026, 21:48 Uhr

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© Getty Images Eine Legende des Weltsports bekommt seine eigene Dokuserie.

In vier Folgen soll unter anderem auf die entscheidenden Momente von Nadals Karriere zurückgeblickt werden: auf die 22 Grand-Slam-Siege und die Rivalität mit Federer und Djokovic genauso wie auf den Schmerz, den ständigen Druck und die Entschlossenheit, immer weiterzumachen, auch gegen körperliche Widerstände.

Auch der Mensch hinter der Legende Nadal soll dabei mehr denn je in den Fokus gerückt werden.

“Unsicherheit und Verletzlichkeit”

„Bei Rafas Geschichte erwartet man einen Triumph; was mich überrascht hat, war seine Bereitschaft, die Unsicherheit und Verletzlichkeit hinter dieser Größe preiszugeben“, meint Zach Heinzerling, Regisseur und ausführender Produzent bei "RAFA".

Die vielerwartete Dokumentations-Serie wird am 29. Mai auf Netflix online gehen. Den Trailer gibt es seit Dienstag. Machen Sie sich gerne selbst ein Bild ...