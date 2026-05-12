Mit dem tennisnet Premium Club zum Tennishighlight nach Berlin 2026

Mitglieder im tennisnet-Premium Club können auch 2026 hautnah dran am Spitzentennis sein. Zum Beispiel bei den VANDA Pharmaceuticals BERLIN TENNIS OPEN 2026, wo sich die WTA-Elite den letzten Schliff auf Rasen für Wimbledon holt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.05.2026, 12:48 Uhr

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© VANDA Pharmaceuticals BERLIN TENNIS OPEN Das Steffi-Graf-Stadion in Berlin wartet auf die Mitglieder im tennisnet Premium Club

Wenn die Tennisszene in Deutschland Station macht, dann sind die Mitglieder im tennisnet Premium Club klar im Vorteil. Denn auch im Jahr 2026 können Members für die VANDA Pharmaceuticals BERLIN TENNIS OPEN gesammelten Punkte gegen Tickets einlösen. Wer noch nicht Mitglied ist, kann sich hier anmelden.

Das Steffi-Graf-Stadion am Hundekehlesee hat in den vergangenen Jahren ja fast die gesamte Weltelite beherbergt. Im vergangenen Jahr hat mit Marketa Vondrousova eine ehemalige Wimbledon-Siegerin reüssiert wie auch 2023 mit Petra Kvitova. Dazwischen konnte Jessica Pegula den Titel holen.

Das besondere Flair dieses Events entsteht natürlich auch dadurch, dass die VANDA Pharmaceuticals BERLIN TENNIS OPEN in einem Tennisclub stattfinden - nämlich dem LTTC “Rot-Weiß” Berlin. Gespielt wird in diesem Jahr vom 13. bis zum 21. Juni. Und Ihr könnte Eure Punkte aus dem Premium Club für Tickets von Montag bis Donnerstag einlösen.

© VANDA Pharmaceuticals BERLIN TENNIS OPEN

Also mit kostenloser Mitgliedschaft möglichst schnell bei den Quiz und Aktionen im Premium Club Punkte abräumen und auf geht’s nach Berlin!