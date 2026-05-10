Überraschendes Mixed Doppel: Gemeinsames Comeback von Halep und del Potro

Simona Halep und Juan Martin del Potro kehren noch einmal gemeinsam auf den Tennisplatz zurück. Die beiden ehemaligen Grand-Slam-Champions schlagen Ende Mai bei einem Showevent in Moldaus Hauptstadt Chisinau im Mixed Doppel auf.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 15:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Zwei ehemalige Größen der Tenniswelt: Juan Martin del Potro und Simona Halep

Die ehemalige Weltranglistenerste Simona Halep und der ehemalige Weltranglistendritte Juan Martin del Potro werden am 23. Mai bei der Eröffnung des neuen National Training Centre in Chisinau ein Mixed-Doppel bestreiten. Unterstützt werden sie dabei vom moldawischen Topspieler Radu Albot und Nachwuchshoffnung Lia Belibov. Für Fans ist es die seltene Gelegenheit, zwei der Granden der letzten Jahre noch einmal gemeinsam auf dem Platz zu erleben.

Steile Karrieren, schmerzliche Abschiede

Beide Stars verbindet ein ähnliches Schicksal. Halep musste ihre Karriere 2025 nach anhaltenden körperlichen Problemen beenden. Del Potro wiederum kämpfte jahrelang gegen schwere Knieverletzungen an, ehe sein Körper endgültig nicht mehr mitspielte. Gerade deshalb hat dieser Auftritt symbolischen Charakter: kein echtes Comeback, aber ein letzter gemeinsamer Aufschlag zweier Spieler, die vom Publikum immer wegen ihrer besonderen Leidenschaft am Platz gefeiert wurden.

Moldau investiert groß in Tenniszukunft

Hinter dem Event steckt jedoch mehr als Nostalgie. Mit dem neuen Leistungszentrum will die moldawische Tennisföderation den Sport im Land dauerhaft professionalisieren. Moderne Plätze, Nachwuchsprogramme und internationale Turniere sollen Moldau verstärkt auf der Tennis-Landkarte verankern. Bereits kurz nach der Eröffnung folgt ein ATP-Challenger-Turnier, später stehen sogar Davis-Cup-Partien auf dem Programm.

ITF sieht Signalwirkung für kleinere Tennisnationen

Auch die International Tennis Federation (ITF) begleitet das Projekt eng. Das Zentrum soll langfristig Teil eines weltweiten Förderprogramms werden, das professionelle Trainingsbedingungen in kleineren Tennisnationen etabliert. Dass zur Eröffnung ausgerechnet Halep und del Potro eingeladen wurden, passt perfekt ins Bild: zwei ehemalige Weltstars, die zeigen, wie weit Talent kommen kann, wenn die Infrastruktur stimmt.