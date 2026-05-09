100-Euro-Wette endet im Krankenhaus: Swiateks Coach Roig reißt sich Achillessehne

Was als lockere Showeinlage in Rom gedacht war, endete in einem medizinischen Albtraum für Iga Swiatek und ihr Team. Ihr neuer Coach Francisco Roig zog sich bei einer simplen Trainingswette einen Achillessehnenriss zu.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 21:32 Uhr

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© Getty Images Iga Swiatek trainiert nun mit Francisco Roig

Der bizarre Vorfall ereignete sich während einer öffentlichen Trainingseinheit auf der Piazza del Popolo in Rome. Iga Swiatek und ihr neuer Coach Francisco Roig spielten ein volleylastiges Halbfeld-Match um 100 Euro – eine reine Unterhaltung für die Fans. Um den erfahrenen Spanier mehr laufen zu lassen, setzte Swiatek immer wieder auf hohe Lobs. Beim Stand von 5:4 und Matchball machte Roig einen gewöhnlichen Split Step und riss sich dabei die Achillessehne.

Zuerst dachte jeder an einen Scherz

Besonders absurd: Roig reagierte kaum sichtbar auf die schwere Verletzung. Es gab keine große Szene. Swiatek erzählte später selbst überrascht, dass sie und ihr Team zunächst glaubten, der 58-Jährige mache Witze. Erst Minuten später wurde klar, wie ernst die Situation tatsächlich war. Die Polin meinte offen, sie selbst hätte „wahrscheinlich sofort angefangen zu weinen“.

Operation in Warschau, Rückkehr nach Rom

Die Abläufe danach wirkten fast genauso verrückt wie die Verletzung selbst. Roig wurde kurzerhand nach Warschau geflogen und dort operiert. Normalerweise bedeutet eine solche Verletzung eine wochenlange Ruhepause, doch Roig verpasste lediglich eine einzige Trainingseinheit von Swiatek. Kurz nach dem Eingriff saß er bereits wieder im Flieger zurück nach Rom und tauchte mit Gipsbein und Krücken im Spielerbereich auf.

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Team wächst zusammen

Für Swiatek kommt die Episode mitten in einer sensiblen Phase. Erst vor wenigen Wochen hatte sie sich von Coach Wim Fissette getrennt und Roig verpflichtet. Durch die chaotischen Tage rund um Operation, Reisen und Betreuung musste das gesamte Team spontan funktionieren. Auch Sportpsychologin Daria Abramowicz rückte enger an die neue Konstellation heran. Aus einer kuriosen Trainingswette wurde damit unfreiwillig ein Härtetest für die Dynamik im gesamten Camp.

Swiatek siegt vorerst weiter

Sportlich ließ sich die Weltranglistendritte vom Chaos allerdings nicht bremsen. Nach ihrem Auftaktsieg gegen Caty McNally wartet nun die Lokalmatadorin Elisabetta Cocciaretto in Runde drei. Swiateks Coach sitzt indes mit bandagiertem Bein in der Box.

Hier das Einzeltableau der Damen in Rom