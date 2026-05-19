Philipp Petzschner ist DTB-Trainer des Jahres

Im Rahmen der Bitpanda Hamburg Open hat der Deutsche Tennis Bund (DTB) seinen Jugend-Bundestrainer Philipp Petzschner für dessen besondere Verdienste um den deutschen Nachwuchs als Trainer des Jahres presented by Tannenhof ausgezeichnet.

von PM

zuletzt bearbeitet: 18.05.2026, 20:09 Uhr

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© Witters Philipp Petzschner bekam den Award von DTB-Vizepräsident Helmut Schmidbauer überreicht.

„Philipp Petzschner hat den deutschen Tennissport über viele Jahre hinweg auf besondere Weise geprägt, zunächst als Spieler und heute als engagierter Trainer und Mentor unserer männlichen Nachwuchstalente. Seine Erfahrung, seine Leidenschaft und seine Persönlichkeit machen ihn zu einem wichtigen Vorbild für die nächste Generation“, sagt DTB-Präsident Dietloff von Arnim.

Der gebürtige Bayreuther feierte als Profi zahlreiche internationale Erfolge. Zu den Höhepunkten seiner Karriere zählen die Grand Slam-Titel im Doppel in Wimbledon 2010 sowie bei den US Open 2011. Auch im Einzel überzeugte Petzschner mit starken Leistungen und erreichte mit Platz 35 seine höchste Platzierung in der ATP-Weltrangliste. Darüber hinaus vertrat er Deutschland über mehrere Jahre im Davis Cup.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn stellte Petzschner seine Erfahrung konsequent in den Dienst des Nachwuchsleistungssports. Seit 2020 ist der 42-Jährige als DTB-Bundestrainer im männlichen Nachwuchsbereich tätig und begleitet junge Talente auf ihrem Weg in den internationalen Spitzensport.

Und das mit großem Erfolg: Im vergangenen Jahr erreichten seine Schützlinge Niels McDonald und Max Schönhaus sensationell das Finale der Juniorenkonkurrenz bei den French Open. McDonald sicherte sich dort als erster deutscher Spieler seit Alexander Zverev 2011 den Titel. Einige Monate später coachte Petzschner ihn bei der U18-Europameisterschaft in Österreich zum Titel. Unter seiner Betreuung gelang Max Schönhaus ein historischer Sieg bei den U18-ITF Finals – der inoffiziellen Junioren-Weltmeisterschaft in Chengdu. Darüber hinaus führte Petzschner 2024 das deutsche U16-Nationalteam bei den Europameisterschaften in Frankreich zum Titel und holte später Bronze mit dem Junior Davis Cup-Team.

Mit der Auszeichnung würdigt der DTB seinen herausragenden Einsatz für die Entwicklung des deutschen Tennisnachwuchses. Die Ehrung im Rahmen der Bitpanda Hamburg Open unterstreicht die besondere Bedeutung seines Engagements für den deutschen Tennissport und die Förderung kommender Generationen.